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Cemevi Başkanlığı 1 yılı geride bıraktı! 620 cemevinin sorununa anında ve yerinde çözüm

A Haber
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Giriş: 23.11.2023 09:17
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, görevde birinci yılını tamamladı. Geçen süre zarfında, 620 cemevinin sorunlarıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat ilgilenildi. Bakım-onarımdan, temizlik ihtiyaçlarına kadar her talepleri yerine getirildi. Üstelik kültürün korunması için de harekete geçildi. 2024'ün şubat ayında, Alevilik-Bektaşilik İhtisas Kütüphanesi hizmete alınacak.
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