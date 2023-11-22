Ateşkese saatler kala işgalci İsrail’den katliam! A Haber canlı yayınında Gazze’ye bombardıman
47 gündür Gazze'de soykırım yapan işgalci İsrail, dünyanın gözü önünde her türlü savaş suçunu işledi ve işlemeye devam ediyor. Hamas ile katil İsrail arasında gerçekleşen ateşkesin başlamasına saatler kala sivillere yönelik insanlık dışı soykırım katlanarak artıyor. A Haber, bölgeye alçakça yapılan bombardıman saniye saniyesine canlı yayında aktardı.
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı bitmek bilmezken, ateşkese saatler kala katiller sivillere zulüm etmeye devam ediyor.
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, canlı yayında bölgeye yapılan alçakça bombardımanı saniye saniyesine aktardı.
"Nasıl bir ateşkes gerçekleşecek veya nasıl bir gece geçireceğiz soru işareti. Arkamızda bulunan birçok alan vurulmaya devam ediliyor. Sabah 10'da ateşkes resmen başlamış olacak, daha sonra esirlerin takası gerçekleşecek.
Fakat geri bıraktığımız saatlerden bu yana yoğun bir şekilde vuruluyor. Şu anda Obüslerden atılan bombaları görmektesiniz. Bölgeden bazı fotoğraflar geliyor, bunlar yayınlamayacak seviyede. RTÜK açısından da bu durum sıkıntılı. Binaların içerisinden kalmış yüzlerce, binlerce sivilin sayısı her geçen gün katlanıyor.
Yarın saat 10'a kadar anlaşılan o ki bu bombardıman bu şekilde devam edecek. Zaman zaman işaret fişekleri ve saldırılar ile o nokta hedef alınmaya devam ediyor.
Canlı yayında bir atış daha geldi. Karadan ve havadan yoğun bir şekilde bombardıman devam ediyor maalesef. Çok sayıda insan hayatını kaybetti. Yalnızca dün sadece 800 kişi yaşamını yitirdi.
Burada büyük bir sorun var. Hava araçlarının sesleri geliyor. Bölge yoğun bir şekilde vurulmaya devam ediyor. O duman hiç kalkmadı oradan, hep vardı ve yenileri eklendi.
Ateşkes de 3 Filistinli, 1 İsrailli takası olacak. Serbest bırakılacaklar kadın ve çocuklar olacak. Her 10 İsrailli bırakıldığında ise ateşkesin süresi uzatılacak. İlk etapta 4 gün ateşkesten söz ediyoruz.
Burada askeri eylemlerini durduracak İsrail, herhangi bir noktayı vurmayacak ve hava saldırı gerçekleştirmeyecek. Özellikle bulunmuş olduğumuz kuzey bölgesinde sabah 10 ile 16 arasında izleme yapmayacak.
Bunun ışında bunun gölgesinde hala daha siviller hayatını kaybetmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız saatlerde üzücü bir görüntü de geldi elimize, toplu bir mezar açılarak 111 kişi aynı mezarın içine konuldu.
Ateşkes ile birlikte biliyorsunuz aynı zamanda, yakıt, tıbbi cihaz, gıda ve insani malzeme getiren tırların da Gazze'ye gelmesi sağlanacak. Özellikle ateşkes ile birlikte bazı noktalarında tahliye edilmesi bekleniyor."
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