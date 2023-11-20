Merhum Başbakan Erbakan 1 doların sırrını işte böyle anlatmıştı: Siyonizmin parasıdır!

Rockefeller'in bankasını parası. Üzerine de mührünü basmış, o mühürde ne diyor? Annuıt coeptıs latince, dünya hakimiyetine ulaştık. Neyle? Yeni dünya düzeniyle. Neymiş o dünya düzeni? 13 katli bir piramit. Biz bu 13 katlı insan organizasyonuyla, ben-i İsrail'den olmayan kimseyi, ben-i İsrail'e hizmet edecek organizasyonu kurmuşuz. "

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