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Merhum Başbakan Erbakan 1 doların sırrını işte böyle anlatmıştı: Siyonizmin parasıdır!

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 20.11.2023
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Merhum Başbakan Erbakan 1 doların sırrını işte böyle anlatmıştı: Siyonizmin parasıdır!

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında doların sırrına değinmişti. Siyonizme kaynak sağlamak amaçlı kullanılan para, katil İsrail’in Gazze’deki sivil katliamıyla yeniden gündeme geldi. İşte merhum lider Erbakan'ın o müthiş tespiti...

İşgalci İsrail'in Gazze'deki masum sivillere yönelik insanlık dışı katliamının üstünden haftalar geçerken, Necmettin Erbakan'ın Siyonizme kaynak sağlamak amaçlı kullanılan dolar hakkında söyledikleri bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu.

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında doların sırrına değinmişti.

ABD parasının siyonist güçlerin elinde olduğunu ve bu güçlerin doları kullanarak kendisine karşı gelenlere operasyon çektiğini anlatan Erbakan'ın adeta bu günlere ışık tuttu.

Siyonizme kaynak sağlamak amaçlı kullanılan para, Erbakan tarafından işte böyle tasvir edildi.

"DOLAR SİYONİZMİN PARASIDIR! AMERİKAN MERKEZ BANKASI BUNU KİRALIYOR"

İşte merhum lider Erbakan'ın o müthiş tespiti:

"Doların üzerinden bir piramit var, 13 katlı. Dolar ben-i İsrail'in parasıdır. Siyonizm'in parasıdır. Amerikan merkez bankası bunu kiralayarak kullanıyor. Senede 500 milyar dolar kira ödüyor.

Rockefeller'in bankasını parası. Üzerine de mührünü basmış, o mühürde ne diyor? Annuıt coeptıs latince, dünya hakimiyetine ulaştık. Neyle? Yeni dünya düzeniyle. Neymiş o dünya düzeni? 13 katli bir piramit. Biz bu 13 katlı insan organizasyonuyla, ben-i İsrail'den olmayan kimseyi, ben-i İsrail'e hizmet edecek organizasyonu kurmuşuz. "

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