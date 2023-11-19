Malezya Başbakanı İbrahim canlı yayında Biden'ı rezil etti! Gazze'deki ikiyüzlü politikaları bırakın çağrısı
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliamı bitmek bilmezken, ABD insanlık dışı soykırıma el uzatmaya devam ediyor. İlk günden bu yana, askeri, mühimmat, teçzihat desteği ile karanlık tarihe ismini yazmaktan gocunmayan ABD'nin skandalları da bitmiyor. Malezya Başbakanı Enver İbrahim Amerika'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik Forumu sırasında Biden'ın gözünün içine bakarak Gazze'deki katliama verdiği destekten ötürü yerin dibine soktu. İbrahim'in konuşmasının ardından Biden ve Blinken'ın surat ifadeleri dikkat çekti. İşte detaylar...
ABD KATLİAM İÇİN BÖLGEYE GEMİ YOLLADI
İsrail'in katliamlarına Batı ve ABD açık destek verdi. Özellikle ABD her fırsatta İsrail'in arkasında olduğunu yinelerken bölgeye çok sayıda uçak gemisi göndermişti.
KATİLLERE ASKERİ DESTEK
ABD'nin İsrail'e destek için 2 bin askeri bölgeye göndereceği öğrenildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in, yaklaşık 2 bin personel ve bazı birlikleri, konuşlandırma emrine hazırlık için "yüksek düzeyde hazır duruma" geçirdiği kaydedilmişti.
BIDEN İŞGALE EL UZATMAYA DEVAM EDİYOR
İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ilk gününden bu yana "ABD'nin desteğini korumak ve güvence altına almak için çok yoğun bir diplomatik çaba harcadıklarını" vurgulayan katil Netanyahu, şunları kaydetmişti:
"Sevgili dostumuz Joe Biden'ın liderliğindeki ABD bizimle ortak çıkarları görüyor. Bize özel denizaltı ve donanmayla birlikte uçak gemileri gönderdi. Gerekli mühimmatları da göndermeye devam ediyor."
GAZZE KASAPLARI!
"Son birkaç haftadır ABD içinde ve dünyanın her yerinde İsrail'e karşı çok büyük baskılar olduğunu" kaydeden işgalci İsrail Başbakanı, ancak bu uluslararası baskıların bazılarını "savuşturmayı ve atlatmayı başardıklarını" savundu.
CANLI YAYINDA REZİL ETTİ
Asya Pasifik Ekonomik Forumuna katılan Malezya Başbakanı Enver İbrahim konuşması sırasında Biden'a seslenerek ABD'nin ikiyüzlü gaflet başkanını dolaylı yoldan Gazze'deki ikiyüzlü siyaseti sebebiyle yerin dibine soktu.
"RUSYA'YI KINAYIN DEDİNİZ GAZZE'DE SESSİZ KALIYORSUNUZ"
Malezya başbakanı Enver İbrahim, Biden'ın gözünün içine bakarak, "Bize Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarını kınayın diyorsunuz ama siz İsrail karşısında Gazze'de sessiz kalıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
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