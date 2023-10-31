31 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Katil İsrail'in Gazze katliamında 25. gün | Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı! 3 bin 457 çocuk öldürüldü

Katil İsrail'in Gazze katliamında 25. gün | Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı! 3 bin 457 çocuk öldürüldü

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
ABONE OL
Katil İsrail’in Gazze katliamında 25. gün | Gazze’ye 18 bin ton bomba atıldı! 3 bin 457 çocuk öldürüldü

Terör devleti İsrail, Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor. Masum çocuklar katlediliyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgeden son gelişmeleri aktardı.

Katil İsrail büyük katliam ve soykırım yaptığı Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana 18 bin ton bomba attı.

Bu rakam İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın tam bir buçuk katı gücünde.

200 binden fazla bina zarar görürken bunlardan 32 bin 500'ü tümüyle yıkılarak oturulamaz hale geldi.

İsrail, Gazze'de 47 camiyi yıktı, 3 kiliseye büyük zarar verdi.

203 okulda büyük hasar oluştu, 45 okul tamamen hizmet dışı kaldı.

Yoğun saldırılar sebebiyle istatistikler henüz tamamlanmış değil.

Katil İsrail ordusu, 8 binden fazla sivilin de ölümüne neden oldu.

Bunlardan 3 bin 457'si çocuk... 2 bin 236'sı kadın...

İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMINDA 25. GÜN

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt bölgeden son durumu aktardı.

KORKUNÇ RAKAM

İşte o açıklamalardan satır başları;

Ne yazık ki 25. günde de saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor. Son 4 yılda dört bir noktasında çıkan çatışmalarda savaşlarda hayatını kaybeden çocukların sayısı Gazze'de 3 haftada hayatını kaybeden çocukların sayısından daha az. Çocuklar katledildi Gazze'de ne yazık ki. Şu an itibariyle 3 bin 457 çocuk olarak biliyoruz ama şunun altını çizelim ki bölgeden çok da sağlıklı bilgi almak mümkün değil.

İnternet ve telefon erişimi oldukça güç bir şekilde devam ediyor.

KATLİAM TANKLARI GAZZE TOPRAKLARINDA

Artık yeni bir aşamaya geçildi. Gazze şeridinin içerisinde tanklar girmeye başladı. İsrail'in amacı tanklarla bölgeyi tamamen kuzey ve güney olarak ikiye bölmek. Bu noktalardan ilerleyerek Gazze şeridini kuzeyle güney bağlantısını tamamen kesmeyi amaçlıyorlar.

Katil İsrail’in Gazze katliamında 25. gün KATİL İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMINDA 25. GÜN

Abdullah Ağar: Beni çok şaşırttı ABDULLAH AĞAR: BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI
Katliam ne zaman duracak? A Haber’de anlattı KATLİAM NE ZAMAN DURACAK? A HABER'DE ANLATTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA