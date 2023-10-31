Katil İsrail’in Gazze katliamında 25. gün | Gazze’ye 18 bin ton bomba atıldı! 3 bin 457 çocuk öldürüldü

KORKUNÇ RAKAM

İşte o açıklamalardan satır başları;

Ne yazık ki 25. günde de saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor. Son 4 yılda dört bir noktasında çıkan çatışmalarda savaşlarda hayatını kaybeden çocukların sayısı Gazze'de 3 haftada hayatını kaybeden çocukların sayısından daha az. Çocuklar katledildi Gazze'de ne yazık ki. Şu an itibariyle 3 bin 457 çocuk olarak biliyoruz ama şunun altını çizelim ki bölgeden çok da sağlıklı bilgi almak mümkün değil.

İnternet ve telefon erişimi oldukça güç bir şekilde devam ediyor.