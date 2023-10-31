Katil İsrail'in Gazze katliamında 25. gün | Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı! 3 bin 457 çocuk öldürüldü
Terör devleti İsrail, Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor. Masum çocuklar katlediliyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgeden son gelişmeleri aktardı.
Bu rakam İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın tam bir buçuk katı gücünde.
200 binden fazla bina zarar görürken bunlardan 32 bin 500'ü tümüyle yıkılarak oturulamaz hale geldi.
İsrail, Gazze'de 47 camiyi yıktı, 3 kiliseye büyük zarar verdi.
203 okulda büyük hasar oluştu, 45 okul tamamen hizmet dışı kaldı.
Yoğun saldırılar sebebiyle istatistikler henüz tamamlanmış değil.
Katil İsrail ordusu, 8 binden fazla sivilin de ölümüne neden oldu.
Bunlardan 3 bin 457'si çocuk... 2 bin 236'sı kadın...
İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMINDA 25. GÜN
A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt bölgeden son durumu aktardı.
KORKUNÇ RAKAM
İşte o açıklamalardan satır başları;
Ne yazık ki 25. günde de saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor. Son 4 yılda dört bir noktasında çıkan çatışmalarda savaşlarda hayatını kaybeden çocukların sayısı Gazze'de 3 haftada hayatını kaybeden çocukların sayısından daha az. Çocuklar katledildi Gazze'de ne yazık ki. Şu an itibariyle 3 bin 457 çocuk olarak biliyoruz ama şunun altını çizelim ki bölgeden çok da sağlıklı bilgi almak mümkün değil.
İnternet ve telefon erişimi oldukça güç bir şekilde devam ediyor.
KATLİAM TANKLARI GAZZE TOPRAKLARINDA
Artık yeni bir aşamaya geçildi. Gazze şeridinin içerisinde tanklar girmeye başladı. İsrail'in amacı tanklarla bölgeyi tamamen kuzey ve güney olarak ikiye bölmek. Bu noktalardan ilerleyerek Gazze şeridini kuzeyle güney bağlantısını tamamen kesmeyi amaçlıyorlar.
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