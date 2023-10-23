Filistin bir anne kaybettiği oğlunu anlatırken yürekleri dağladı: Oğlumun bedeni Allah’a hamd olsun parçalanmamıştı

Dünya katil İsrail'in Gazze'deki katliamına kulaklarını tıkıyor. Gazze'deki içler acısı görüntülerin ardında evlatlarını kaybeden annelerin feryatları yürekleri dağlıyor.

Filistinli bir annenin işgalci İsrail'in saldırılarında kaybettiği oğlunun feryadı A Haber ekranlarında gözler önüne serildi.

İşte o anne yüzündeki sevgi pırıltısıyla oğlunun ne kadar güzel olduğunu anlatıyor. Birkaç saniye sonra ise katil İsrail'in saldırıları sonucu onu nasıl gördüğünü ve bebeğinin nasıl öldüğünü dile getiriyor.