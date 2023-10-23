27 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Filistin bir anne kaybettiği oğlunu anlatırken yürekleri dağladı: Oğlumun bedeni Allah'a hamd olsun parçalanmamıştı

Filistin bir anne kaybettiği oğlunu anlatırken yürekleri dağladı: Oğlumun bedeni Allah'a hamd olsun parçalanmamıştı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 23.10.2023 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
ABONE OL
Filistin bir anne kaybettiği oğlunu anlatırken yürekleri dağladı: Oğlumun bedeni Allah’a hamd olsun parçalanmamıştı

Gazze'de elektriği suyu ve gıdayı kesen İşgalci İsrail çocukların üzerine bomba yağdırıyor. 2 binden fazla çocuk İsrail tarafından katledilirken oğlunu kaybeden Filistinli bir annenin feryadı yürekleri dağladı. İşte Filistinli annenin yaşadıklarını anlattığı o anlar...

Dünya katil İsrail'in Gazze'deki katliamına kulaklarını tıkıyor. Gazze'deki içler acısı görüntülerin ardında evlatlarını kaybeden annelerin feryatları yürekleri dağlıyor.

Filistinli bir annenin işgalci İsrail'in saldırılarında kaybettiği oğlunun feryadı A Haber ekranlarında gözler önüne serildi.

İşte o anne yüzündeki sevgi pırıltısıyla oğlunun ne kadar güzel olduğunu anlatıyor. Birkaç saniye sonra ise katil İsrail'in saldırıları sonucu onu nasıl gördüğünü ve bebeğinin nasıl öldüğünü dile getiriyor.

İşte Filistinli annenin yaşadıklarını anlattığı o anlar:

Hastanede Yusuf'u soruyordum. Saçı uzun ve yüzü güzel. Çok seviliyordu. Onu mutlaka fark ederlerdi.

"YÜZÜ, BAKIŞI ÇOK GÜZELDİ"

Yüzü, bakışı çok güzeldi. Hemen fark edilirdi. Sana baktığında Suphanallah seni rahatlatan bir şey olduğunu hissederdin. Onu bu şekilde arıyordum.

"YUSUF İLK ANDA ŞEHİT OLMUŞ"

Doktorlar mutlaka fark eder diyordum. Yusuf'u gören yoktu. Yusuf ilk anda hemen şehit olmuş. Rabbinin yanına gitmiş. Bedeni Allah'a hamdolsun parçalanmamıştı. Bunun için Rabbime şükrediyorum.

"YÜZÜNDEKİ YARASINI KAPATSANIZ BİR ŞEY FARK ETMEZDİNİZ"

Parçalanmadı, yanmadı. Sadece yüzünde küçük yara izi vardı. Baktım ona her şeyi aynıydı. Yarasını kapatsanız bir şey fark etmezdiniz…

"YÜZÜ HAYATIM BOYUNCA AKLIMDA KALACAK"

Hatta onu götürdüğümüzde hırpalanmasın diye yüzünün yaralı olduğunu söylemedim. Dokunsunlar istemedim. Hamdolsun, gitti işe. Yüzü hayatım boyunca aklımda kalacak…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA