Eski İP'li Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a salvo: Yenildikçe siyasi zekası açılıyor
14 ve 28 Mayıs seçimlerinden büyük hezimete uğrayan koalisyon masasının "en büyük kaybedeni" olarak tarihe geçen İYİ Parti, milleti aldatan siyaseti ile tepkilerin odağı olmuştu. Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken, CHP ve İYİ Parti arasındaki kaosun yankıları da sürmeye devam ediyor. Seçimlerdeki hezimetin asıl müsebbiplerinin Kılıçdaroğlu ve Akşener olduğunu her fırsatta dile getiren Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı canlı yayında AK Parti üzerinden algıya kalkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a yönelik, "Olağanüstü bir tespit. Demek ki siyasi zeka yenildikçe açılıyor" ifadelerini kullandı.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan büyük hezimetin yankıları hala daha sürerken, Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu CHP'yi katıldığı canlı yayında bombardımana tuttu.
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'İ TOPA TUTTU: MAĞLUBİYETİN ASIL MÜSEBBİPLERİ
Ağıralioğlu seçimlerin Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğini söyleyip, "Kılıçdaroğlu ve bu adaylığın menfaat çevresi; bu ilkesiz, ölçüsüz mücadelenin doğal sonucu olan mağlubiyetin asıl müsebbipleridir!" demişti.
Akşener'i de hedef alan Ağırlioğlu, "Genel seçimlerin en çok kaybeden partisi İYİ Parti, en ağır hasarı alan Genel Başkanı da Sayın Meral Akşener'dir. Dolayısıyla bu ağır seçim mağlubiyetinin bir savunma ve muhatap suçlu bulma psikolojisi doğurması da gayet normaldir." diye konuşmuştu.
"HERKES, HER ŞEYİ GÖRÜYOR VE GÖRDÜ; OLAN BİTEN HER ŞEY MİLLETİN GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU"
Seçimlerden kısa bir süre önce İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Ağıralioğlu, Twitter-X hesabından şu açıklamayı yapmıştı:
"Üzülerek ifade etmek gerekir ki 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen genel seçimlerin en çok kaybeden partisi İYİ Parti, en ağır hasarı alan Genel Başkanı da Sayın Meral Akşener'dir. Dolayısıyla bu ağır seçim mağlubiyetinin bir savunma ve muhatap suçlu bulma psikolojisi doğurması da gayet normaldir.
İYİ Parti ve Sayın Genel Başkan, Kemal Bey ile kaybedileceğini çok iyi biliyordu. İYİ Parti'nin bu kadar hasar almasının sebebi, bildiği ve sonucunu öngördüğü felaketi engelleyememiş olmasıdır.
"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI ÜZERİNDEN GELİŞEN HER ALAMETE İTİRAZ ETTİM"
Ben ilkelerim ve millete olan borcum sebebiyle, beş yıl boyunca, tüm kamuoyu ve eski partim şahittir ki Kemal Bey'in adaylığı üzerinden gelişen her alamete, her irade beyanına itiraz ettim. Maalesef beş yıl boyunca bu konuda yaptığım itirazlarım parti içindeki bir dedikodu mekanizmasının giyotinine, bazen sıfatlarımı, bazen sözlerimi, bazen de irademi kurban vermiştir.
"KEMAL BEY 5 YILLIK EMEKLERİMİZE PUSU KURDU"
Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı canlı yayında 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde, CHP ve İYİ Parti ittifakına yönelik, sert eleştirilerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombardımana tutan Ağıralioğlu, "Kemal Bey 5 yıllık emeklerimize pusu kurdu" ifadelerini kullanmıştı.
"İYİ PARTİ SEÇMENİ AK PARTİ VE MHP SEÇMENİNE CHP'DEN ÇOK DAHA YAKIN"
Ağıralioğlu sözlerinin devamında, "İYİ Parti seçmeni, ittifakın içinde olsa bile AK Parti ve MHP seçmenine CHP'den çok daha yakındır.
Seçim sürecinde yaşananlara ilişkin katıldığı programda, CHP'ye yönelik sert açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, 'kutu kola bile kazanıyordu' söylemlerine tepki gösterdi.
CHP'YE SALVOLAR: SİYASİ MATEMATİK BİLMİYORLAR
CHP'lilerin siyasi matematikte sadece toplama yaptığını söyleyen Ağıralioğlu, "Seçimleri döke saça kazanacaklardı. Topladıkları kadar bunların kaçırdıkları da var dedim. İlkesiz siyasetle herkese makam mevki dağıtıldı" dedi.
Muhalefetin aynı söylemlerle yeniden toplumun önüne çıkacağını belirten İYİ Partili eski vekil, "Ben Kemal geliyorum ile birleşen kibir cümleleri oldu. Siz grup toplantısı yapıp millete ne diyeceksiniz? Neyi söyleyip alacağınıza inanıyorsunuz? Kemal Bey 5 yıl boyunca söylemediği ne söyleyecek?" diye konuştu.
"AKŞENER ZEHRİ İÇMEYECEKTİ TUTACAKTI"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'ittifak için zehir içtim' sözlerine değinen Ağıralioğlu, "Bu süreçle ilgili toplumun ondan beklediği şey zehir içmesi değildi, masadan topluma yayılacak zehri tutmaktı. Tutulamadı, o zehir Türk siyaset iklimini bozdu" ifadelerini kullandı.
AĞIRALİOĞLU'NDAN CHP'Lİ ÖZTRAK'A: YENİLDİKÇE SİYASİ ZEKASI AÇILIYOR
AK Parti'nin oyunun yüzde 30'un altına indiğini iddia eden ve iktidarın tek amacının muhalefeti dağıtmak olduğunu belirten CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a da yüklenen Ağıralioğlu, "Olağanüstü bir tespit. Demek ki siyasi zeka yenildikçe açılıyor" şeklinde konuştu.
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