CHP’de kurultay savaşları! Zoom tayfası çok emin! Bülent Tezcan: Özgür Özel değişimin öncüsü olarak genel başkan olacak

"ÖZEL GENEL BAŞKAN SEÇİLECEK"

Bu gelişmeler yaşanırken Ekrem İmamoğlu önderliğinde yapılan ve adeta Kılıçdaroğlu'na karşı darbe toplantısı olarak yorumlanan Zoom toplantısına katılan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan katıldığı canlı yayında kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tezcan yaptığı açıklamada "Sayın Özel bu kurultayda değişimin öncüsü olarak genel başkan olacaktır. CHP delegesi manipüle edilemez. " ifadelerini kullandı.