CHP'de kurultay savaşları! Zoom tayfası çok emin! Bülent Tezcan: Özgür Özel değişimin öncüsü olarak genel başkan olacak
CHP'de Ekrem İmamoğlu liderliğinde yapılan ve adeta Kılıçdaroğlu'na darbe toplantısı olarak nitelendirilen Zoom toplantısına katılan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan yaşanan değişim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tezcan, Özgür Özel'e desteğini açıklarken CHP delegesinin manipüle edilemeyeceğini de ifade etti. Tezcan ayrıca "Sayın Özel bu kurultayda değişimin öncüsü olarak genel başkan olacaktır." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Seçimlerde yaşadığı ağır hezimete rağmen istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu yaşanan mağlubiyetin faturasını MYK üyeleri ve danışmanlarına keserek "yola devam" mesajı verdi.
ÖZGÜR ÖZEL SAHNEYE ÇIKTI
Diğer yandan CHP içerisinde değişim hareketi başlaten Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yaptıkları açıklamalarla birbirleriyle adeta paslaşırken, kurulltayda şansının olmadığını gören İmamoğlu, Özgür Özel'e destek kararı aldı.
KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI
Özgür Özel adaylığını resmen açıklarken Kılıçdaroğlu'nu sorumluluk almamakla suçladı. Özel ayrıca "Partimizin 39 milletvekilini başka partilere vermesi unutulmaz hasar bırakmıştır. Aynı şekilde partiler arası imzalanan protokollere dair bilgilendirme dahi yapılmadan süreç izlenmiştir." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklenmişti.
İLK TEBRİK İMAMOĞLU'NDAN
CHP'de adaylığına ilan eden Özgür Özel'e ilk destek CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, "CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye'nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel'e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum" dedi. Böylelikle 'tavşan aday' formülü tescillendi.
"MUTLU OLDUM"
Özel ise yaptığı açıklamada İmamoğlu'na mesaj göndererek "Değişim konusundaki yaklaşımını önemsiyorum, mutlu oldum" ifadelerini kullandı.
"HEPİMİZ HACI TORUNUYUZ"
Diğer yandan aday olmasının ardından söylem değişikliğine giden Özgür Özel "CHP'lilerin de muhafazakar ailelerden geldiğini söylerken "Kendimiz hacı torunlarıyız hepimiz. CHP'lilerin anneannesi hacı olan, dedesi 5 vakit namazında olan, babası çok farklı düşünen..." dedi.
"ÖZEL GENEL BAŞKAN SEÇİLECEK"
Bu gelişmeler yaşanırken Ekrem İmamoğlu önderliğinde yapılan ve adeta Kılıçdaroğlu'na karşı darbe toplantısı olarak yorumlanan Zoom toplantısına katılan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan katıldığı canlı yayında kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tezcan yaptığı açıklamada "Sayın Özel bu kurultayda değişimin öncüsü olarak genel başkan olacaktır. CHP delegesi manipüle edilemez. " ifadelerini kullandı.
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