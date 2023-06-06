MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan Ünal Çeviköz'e Mavi Vatan eleştirisi

28 Mayıs seçimlerinin ardından A Haber ekranlarına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım seçim sürecini ve CHP'nin milli konulardaki tavrını yorumladı. CHP'yi milli politikalarda eleştiren Yıldırım "Dışarıda birlik içeride bir yarış olmalı" ifadelerini kullandı. Yıldırım ayrıca CHP'li Ünal Çeviköz'ün "Maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah yardımı yaptı" sözlerini hatırlatırken "Libya'ya askeri tezkere geldiğinde kabul etmeyen HDP, CHP ve İYİ Parti'dir." dedi. Yıldırım ayrıca Mavi Vatan kavramını kabul etmeyen ismin de Ünal Çeviköz olduğunu söylerken "Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin karşısında kim varsa onun yanındadır." dedi. İşte detaylar...