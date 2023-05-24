Depremzede öğrencilere burs müjdesi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer A Haber'de duyurdu | Öğretmen ataması olacak mı?
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Özer, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "3.5 milyon çocuk eğitim dışında" iddiasının iftira olduğunu belirtti. Bakan Özer, depremzede öğrencilere burs verileceğini açıkladı.
Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna giderken bölgede bakanların çalışmaları da sürüyor.
Ordu'dan Milletvekili seçilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'ın sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
SEÇİMİN İKİNCİ TURUNA SON 4 GÜN
14 Mayıs'tan önce yaklaşık 1 ay sahadan ve milletvekilliği seçimleriyle ilgili yoğun bir çaba sarf ettik. Benim gibi diğer bakan arkadaşlarımız da farklı illerden aktif olarak bu süreçlerde yer aldılar.
Tabii bizim için hem bakanlığı devam ettirirken adaylık süreci farklı bir süreç oldu. Zaten MEB Bakanı iken tüm illerimizde eğitim sorunlarını çözmekle ilgili zaten sürekli sahadaydık. 70'in üzerinde ile gittim ama bu farklı bir deneyim. Gerçekten Ordu'da çok verimli bir süreç yaşadık. Çok önemli adımlar attık. Sonuçları gayet güzel oldu. İnşallah 28 Mayıs'ta bu süreci nihayetlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye emin adımlarla Türkiye Yüzyılı'na devam edecek.
KILIÇDAROĞLU'NUN "3.5 MİLYON ÇOCUK EĞİTİM DIŞINDA" İDDİASI
Öncelikle şu son 20 yılda yapılanlara bakmadan sadece Kılıçdaroğlu'nun 3.5 milyonla ilgili ifade ettiğini değerlendirmek yetersiz kalır. Ülkelerin en kıymetli sermayesi beşeri sermayesi niteliğini artırmada en önemli enstrüman da eğitim. 2000'li yıllara baktığınız zaman Türkiye'nin OECD ülkelerine göre çok kötü bir okullaşma oranına sahip olduğunu görüyoruz. 5 yaştaki okullaşma oranları yüzde 11'ler seviyesinde.
TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINA OKULLAR YAPILDI
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine 3 kanaldan çok ciddi bir seferberlik ilan edildi. Birincisi fiziki yatırımlar yani okul olacak ki vatandaş çocuğunu çok rahat bir şekilde mahallesindeki okula gönderebilsin. Tüm Türkiye'de bir bölge ayrımı yapılmaksızın il ayrımı ilçe ayrımı yapılmaksızın Türkiye'nin her noktasına okullar yapıldı. 20 yıl gibi kısa sürede Türkiye'deki derslik sayısı 300 binlerden 857 binlere 900 binlere ulaştı bu çok kıymetli bir yatırımdı.
MİLYONLARCA GENCİMİZİN HAYATI KARARTILDI
İkinci kanal eğitim sisteminin toplumsal taleplere duyarlı hale getirilmesi eğitim sisteminin daha demokratik hale getirilmesi. Bu nedir başörtüsü yasakları. Bu ülke öyle bir eğitim sistemine sahipti ki kendi kız çocuklarını okullaşmasının önünde kendi kılık kıyafetiyle ilgili bir bariyer dikmişti. Yüksek öğretim kurumlarının önündeki o ikna odalarını kızlarımızın kadınlarımızın çektiği sıkıntıları bir hatırlayın milyonlarca gencimizin hayatı karartıldı. Başörtüsü yasakları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda kaldırıldı.
İmam Hatip Liseleri ve Meslek Liselerinin yüksek öğretime erişimini engelleyen ve o çocuklarımızın hayallerini dumura uğratan kat sayısı uygulaması bu ülkede 12 yıl uygulandı. Bu yasakların hepsi son 20 yılda kaldırıldı. Müfredat sürekli güncellendi.
Üçüncüsü en kritik zenginle fakirin bu ülkede eğitime erişiminin önündeki engelleri kaldırmak için son 20 yılda kapsamlı politikalar uygulandı.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE ÜCRETSİZ YEMEK KONUSU
Okul öncesi eğitim bilindiği gibi çok kritik bir eğitim kademesi. Okul öncesi eğitim Türkiye'de çok fazla anlaşılmadı. Tüm dünyanın eğitimde fırsat eşitliği için değil eğitimin ve insan kaynağının kalitesini artırma bağlamında da en önem verdikleri kademedir. Çünkü 0-6 yaş grubu beynin gelişmesi açısında çok kritik özellik kıta Avrupa'sında ve ABD'de yapılan boylamsal çalışmalar şunu gösteriyor; okul öncesi eğitime devam eden bir bireyin eğitimde ve istihdamda kalma süresi okul öncesi eğitime devam etmeyen bireye göre çok daha yüksek. Bu ülkesine çok daha fazla katkı sağlayan bireylerin yetişmesi sağlanıyor. Okul öncesi eğitim diğer kademelere göre yatırım maliyeti minimum ama uzun vadeli getirisi en yüksek olan eğitim kademesine karşılık geliyor.
"OKULLAŞMA YÜZDE 99'UN ÜZERİNDE"
Ben göreve başladığımda 5 yaştaki okullaşma oranları yüzde 65'ti. 3-4 yaştaki okullaşma oranları çok daha düşüktü biz Emine Erdoğan himayesinde Türkiye 3 bin tane yeni anaokul yapmak için yola çıktı. Biz bu projeyi başlattığımız zaman Türkiye'de anaokul sayısı 2 bin 782'ydi. Biz 1 yılda mevcuttan çok daha fazla anaokul yapmak için yola çıktık. Yeni binalar yaptık, atıl olan binaları aktif hala getirdik, bilim sanat merkezleri gibi belli saatler arasında boş olan yerleri anaokul olarak kullandık mevcut okullarımzda boş olan derslikleri anaokul olarak değerlendirdik. Yani anokula olan erişimi çok kolay hale getirdik. 1,5 gibi kısa bir süre 6 bin 700 yeni anaokul kapasitesi ürettik. Toplamda 9 bin 482 anokul kapasitesine ulaştık. Böylece buradaki sorunları çözdük. 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 65'ten yüzde 99,56'ya ulaştı. Bu bir rekordur.
İlkokul, ortaokul ve lise zorunlu olmasına rağmen oradaki okullaşma oranları bu kadar yüksek değil. Zorunlu olmamasına rağmen anaokulunda bu okullaşma oranını buraya getirmek çok büyük bir başarı. Çok büyük bir emek verildi, Emine Erdoğan'a bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bunu sürdürebilir kılmak için çaba sarf ediyoruz. 2 dönemin başlamasıyla birlikte okul öncesi eğitimdeki verilen yemekleri ücretsiz hale getirdik. Yani 2 milyonun üzerinde okul öncesi öğrencimiz yemeklerini sıcak olarak yiyebiliyorlar. Sonra bir adım daha attık. 2023-2024 eğitim yılı itibarıyla valilik ve oluşturulan komisyon marifetiyle çok düşük miktarda alınan miktarları tamamen kaldırıyoruz. Okul öncesi eğitimden ücret alınmayacak.
MUHALFETİN EĞİTİM BEYANNAMELERİ
Bunları incelediğiniz zaman okul öncesi eğitim ile ilgili de 5 yaşı zorunlu yapma gibi bir durunlar var ortada ama biz zaten bunu yaptık. Aynı şey köy okulları içinde geçerli bizim yaptığımızı yapacağız diye deklare edilmesi 2 anlama geliyor; ya gelişmeleri takip etmiyorlar. O zaman Türkiye'yi yönetmeye talipseniz Türkiye'nin gerçeğini bilmeden ülkeyi yönetmezsiniz. Diğeri ise bildikleri halde bunu tekrar ediyorlar bu da emeğe olan saygısızlıktır. Muhalefetin eğitim sistemiyle ilgili üretebildiği hiçbir
Meslek liseleri konusunda büyük atılımlar var. Türkiye artık öyle bir noktaya geldi ki; 20 öncesinin anti demokratik uygulamalarını ortadan kaldırdığı gibi erişim problemlerini çözdüğü gibi çok kaliteli bir şekilde Türkiye Yüzyılı'nın en itici güçlerinden biri eğitim sistemi olacak şekilde emin adımlarla yola devam ediyor.
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS MÜJDESİ
Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı bir depremde annesini babasını veya vasisini kaybeden çocuklarımızın tamamını burslu öğrenci kapsamına aldık. Ayda 863 TL bu çocuklarımıza destek sağlıyoruz.
Bir de ilk öğretim ve ortaöğretim kurumlarında bursluluk sınavı var. Bunu da ilk kez sizin kanalınızda açıklamış olayım. Bu sınavımızı 3 Eylül 2023 tarihinde yapacağız. Bu bursluluk sınavına Hazine ve Maliye Bakanlığımızından verilen kontenjan yer yıl 70 bin civarındaydı kıymetli bakanımızla geçen gün görüştük bu 70 bin sayısını 100 bine çıkardık. Geriye kalan 30 bin kapasiteyi sadece deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için kullanacağız. İlk kez deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için ilave 30 bin burs kapasitesini kullanmış olacağız. O çocuklarımızı sadece annesini babasını yitiren çocuklarımızı değil başarılı olan bu bursa ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi de mümkün olduğu kadar bu burstan yararlandırmak için çaba sarf edeceğiz.
BAŞVURU NE ZAMAN?
Başvurular 29 Mayıs - 16 Haziran tarihinde gerçekleşecek.
İKİNCİ DÖNEM KONULARI DAHİL OLMAYACAK
Bursluluk sınavına biliyorsunuz ortaokul öğrencileri ve lise öğrencileri 12. sınıfa kadar olan öğrencilerin hazırlık sınıfa da dahil olarak girebilme imkanları var. İkinci dönem konuları dahil olmayacak. Bursluluk sınavında sadece birinci dönemin konularından öğrencilerimizi sınava alacağız.
ATAMALAR DEVAM EDECEK Mİ?
Atamalar zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her yıl çok sayıda öğretmen atandı.
"ÖĞRETMENLERİMİZE YAKINDA MÜJDELİ HABERİ VERECEĞİZ"
Yakın zamanda 45 bin öğretmen ataması yaptık. Sadece rehber öğretmenlerle ilgili gelen talepler var. Biliyorsunuz rehber öğretmenleri tüm okullarımıza atamayla ilgili ifademiz farklı şekilde değerlendirildi. Onu bir açıklamam lazım. Biz şu anda rehber öğretmen normu bulunan tüm okullarımıza atama gerçekleştirdik. Ama normla ilgili yeni bir düzenleme yapıyoruz. Mesela ilkokullarda 300 ve fazla öğrenci olduğu zaman bir rehber öğretmen normu oluşturuluyor onları düşürüp mümkün olduğu kadar rehber öğretmen sayısını artırma ve çocuklarımıza destek olmayla ilgili de çalışmaları inşallah bu hafta içerisinde nihayetlendireceğiz. Öğretmenlerimize de inşallah yakında müjdeli haberi vereceğiz.
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