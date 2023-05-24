Depremzede öğrencilere burs müjdesi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer A Haber’de duyurdu | Öğretmen ataması olacak mı?

"OKULLAŞMA YÜZDE 99'UN ÜZERİNDE"

Ben göreve başladığımda 5 yaştaki okullaşma oranları yüzde 65'ti. 3-4 yaştaki okullaşma oranları çok daha düşüktü biz Emine Erdoğan himayesinde Türkiye 3 bin tane yeni anaokul yapmak için yola çıktı. Biz bu projeyi başlattığımız zaman Türkiye'de anaokul sayısı 2 bin 782'ydi. Biz 1 yılda mevcuttan çok daha fazla anaokul yapmak için yola çıktık. Yeni binalar yaptık, atıl olan binaları aktif hala getirdik, bilim sanat merkezleri gibi belli saatler arasında boş olan yerleri anaokul olarak kullandık mevcut okullarımzda boş olan derslikleri anaokul olarak değerlendirdik. Yani anokula olan erişimi çok kolay hale getirdik. 1,5 gibi kısa bir süre 6 bin 700 yeni anaokul kapasitesi ürettik. Toplamda 9 bin 482 anokul kapasitesine ulaştık. Böylece buradaki sorunları çözdük. 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 65'ten yüzde 99,56'ya ulaştı. Bu bir rekordur.

İlkokul, ortaokul ve lise zorunlu olmasına rağmen oradaki okullaşma oranları bu kadar yüksek değil. Zorunlu olmamasına rağmen anaokulunda bu okullaşma oranını buraya getirmek çok büyük bir başarı. Çok büyük bir emek verildi, Emine Erdoğan'a bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bunu sürdürebilir kılmak için çaba sarf ediyoruz. 2 dönemin başlamasıyla birlikte okul öncesi eğitimdeki verilen yemekleri ücretsiz hale getirdik. Yani 2 milyonun üzerinde okul öncesi öğrencimiz yemeklerini sıcak olarak yiyebiliyorlar. Sonra bir adım daha attık. 2023-2024 eğitim yılı itibarıyla valilik ve oluşturulan komisyon marifetiyle çok düşük miktarda alınan miktarları tamamen kaldırıyoruz. Okul öncesi eğitimden ücret alınmayacak.

MUHALFETİN EĞİTİM BEYANNAMELERİ



Bunları incelediğiniz zaman okul öncesi eğitim ile ilgili de 5 yaşı zorunlu yapma gibi bir durunlar var ortada ama biz zaten bunu yaptık. Aynı şey köy okulları içinde geçerli bizim yaptığımızı yapacağız diye deklare edilmesi 2 anlama geliyor; ya gelişmeleri takip etmiyorlar. O zaman Türkiye'yi yönetmeye talipseniz Türkiye'nin gerçeğini bilmeden ülkeyi yönetmezsiniz. Diğeri ise bildikleri halde bunu tekrar ediyorlar bu da emeğe olan saygısızlıktır. Muhalefetin eğitim sistemiyle ilgili üretebildiği hiçbir



Meslek liseleri konusunda büyük atılımlar var. Türkiye artık öyle bir noktaya geldi ki; 20 öncesinin anti demokratik uygulamalarını ortadan kaldırdığı gibi erişim problemlerini çözdüğü gibi çok kaliteli bir şekilde Türkiye Yüzyılı'nın en itici güçlerinden biri eğitim sistemi olacak şekilde emin adımlarla yola devam ediyor.