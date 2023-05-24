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Hangi yeni yerli ve milli silahlar envantere girecek? Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber'de

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 24.05.2023 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
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Hangi yeni yerli ve milli silahlar envantere girecek? Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber’de

Savunma Sanayii’nde Türkiye'nin geldiği nokta dünyada dikkatleri çekiyor. Türkiye Yüzyılı'nda hangi yeni yerli ve milli silahlar envantere girecek? Ankara'da Havelsan'da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir A Haber'e özel açıklamalarda bulunuyor.

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