Hangi yeni yerli ve milli silahlar envantere girecek? Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber’de

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir A Haber ekranlarında Türkiye'nin savunma sanayiinde yaptığı atılımları yorumluyor. AHaber CANLI YAYIN Türkiye Savunma Sanayii'nde yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'lere çıkararak büyük bir atılım sağladı. Yerli ve milli silahlarla terörün beli kırıldı. Türkiye'nin geliştirdiği silahlar dünyanın takibine girdi ihracat rakamları yükseldi. Peki Havelsan'ın Savunma Sanayii alanında önemi ne? F-16'lar nasıl yerlileştiriliyor? Milli muharip uçak 'KAAN' ne zaman havalanacak? Uzun menzilli füze çalışmalarında gelinen nokta ne? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun konuğu olan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir soruları cevaplıyor. İsmail Demir'in öne çıkan sözleri: 'BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN' Bu alanda hızlı bir ürünleşme ve atılan tohumların meyve verdiğini görüyoruz. Çok sayıda yeni platform hizmete girdi. Teknoloji geliştirmede de büyük adımlar atıyoruz. Büyük bir insan kaynağımız var. Her alanda iddialıyız. Bizi izlemeye devam edin. 'OYUN DEĞİŞTİRİCİ NETİCELER ALACAĞIZ' Oyun değiştirici neticeler alacağız. Hava, kara ve denizde insansız sistemlerde Türkiye iddialı. Similatör konusunda Havelsan çok iddialı. 'EN AZ 400 MİLYON EURO KAR ETTİK' TCG Anadolu'yu dışarıdan alıyor olsaydık en azından 400 milyon euro daha fazla para vermemiz gerekecekti. Onun hayat boyu bakımına da daha fazla para gidecekti. İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARININ ÜZERİNE SİLAH VE FÜZE... İnsansız deniz aracımızın üzerine silah ve füzeler konulabilir. Elimiz artık o kadar serbest ki üzerine her türlü şeyi koyabiliyoruz. Bir torpido bile atabiliyoruz. İnsansız sistemler birbiriyle iletişim kurabilir durumda. Yerli ve milli silahların üretiminde büyük bir akıl var. İnsansız hava aracı 'BAHA' dikine iniş ve kalkış yapabilme kabiliyetine sahip. Hava, kara ve denizde insansız sistemlerde Türkiye çok iddialı. Yeni tip denizaltılarda yeni adımlar atabiliriz. Yabancılarla yapılan işbirliğinde de Türk sanayisinin de kazanımları olmalı. F-16'larda yerlileşmeye gideceğiz. Tüm dünyada bir modernizasyon projesi var ama bizimki özgürleştirme projesi. Sisteme hakim olacağız. Modernize ederken sistemleri yerlileştiriyoruz. İnşallah daha da ileri adımlar atacağız. Hassas vuruşla ilgili mühimmatta çok önemli. Elektronik harbe karşı da ciddi tedbirler alıyoruz. KAAN NE ZAMAN HAVALANACAK? Her uçağın belli aşamaları vardır. Kaan'ın da motorunu çalıştırıp yürüttük. Şimdi belli entegresyonlar yapılacak. Kaan'ın mükemmel çalışması için her şeyi yapıyoruz. İlk uçuşunun sorunsuz olmasını istiyoruz. Sıfır hata ile olsun istiyoruz. Takvimde hızlı ilerliyoruz, bizi izlemeye devam edin. Ayrıntılar geliyor... A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN