Numan Kurtulmuş'tan A Haber'de flaş açıklamalar: Hangi kanunla Selo'yu serbest bırakacaksınız?
Son dakika haberleri... 28 Mayıs seçimine artık 5 gün kaldı ve geri sayım başladı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber’de soruları cevapladı. Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakma vaadi ile ilgili olarak "Hangi hukuk hangi kanunla Selo’yu serbest bırakacaksınız. HDP’yi kazanmak için vatansever tabana sırt çevirdiler." ifadelerini kullandı. Kandil ve HDP'nin Kılıçdaroğlu desteği konusunda Kurtulmuş, "Terör baronlarının devreye girdiği bir süreç oldu." dedi.
7'li koalisyonun seçim stratejisi neden değişti? Kılıçdaroğlu'nun yeni söylemine HDP seçmeni oy verir mi? HDP ile masaya oturan Kılıçdaroğlu'na milliyetçi seçmen oy verir mi? Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi söylemi ne anlama geliyor? HDP CHP'nin milliyetçi söyleminden neden rahatsız oldu? Milliyetçi söyleme HDP''li seçmen nasıl bakar? AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber'de soruları cevapladı. Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakma vaadi ile ilgili olarak "Hangi hukuk hangi kanunla Selo'yu serbest bırakacaksınız. HDP'yi kazanmak için vatansever tabana sırt çevirdiler." ifadelerini kullandı.
Numan Kurtulmuş'un öne çıkan sözleri:
Rehavete kapılmadan 28 Mayıs'a gidiyoruz. Son günler, son çalışmalar…Hiç rehavete kapılmadan büyük bir güçle 28 Mayıs'ı tamamlamaya çalışıyoruz.
ELEBAŞI DURAN KALKAN'IN KORUMASININ YAKALANMASI
Maalesef bu seçim enteresan şekilde 'PKK/PYD ve Türkiye'deki bölücü terör örgütünün unsurları hiç gizlenme gereği duymaksızın açıkça videolar çekerek propagandalarıyla Erdoğan karşıtı cepheyi destekliyoruz' dediler. Sürekli olarak video mesajlar ya da çeşitli mesajlar yayınlıyorlar. 'Cezaevlerini kapılarını kırıp tutsakları serbest bırakacaklarını' söylüyorlar. Van miting ile bazı mitinglerde CHP'nin yöneticileriyle HDP yöneticilerinin çok yakın görüntüleri, o meydanlarda 'Öcalan'a özgürlük' sloganları atılması bütün bunları aleni şekilde gördük. İşte biz bunları ifade ettiğimiz zaman bize çok kızıyorlar. HDP ile iş yapmıyoruz diyorlar ama milleti kandırmaya çalışmayın. Matematik ortada. HDP'nin oyu olmasa Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44 oya ulaşması mümkün mü? Değil, bunu hepsi çok iyi biliyor. İttifaklar gizliydi 14 Mayıs'a doğru açık hale geldi.
Burada maalesef baştan örtüyle örtmek istedikleri bir ittifak var. İttifakları açık ama iş birlikleri gizliydi ama sonuna doğru ittifakları da açık hale geldi. Sadece legal parti unsurları değil aynı zamanda terör baronlarının işin içine girdiği artı yurt dışından özellikle dergiler üzerinden bir takım mesajların verilmeye çalışıldığı yani büyük bir telaşla köprüden önceki son çıkış 'Yendik…yendik. Tayyip Erdoğan'ı indirdik… İndirdik' modunda hiçbir şeyi gizlemeden hepsinin seferber olduğu seçim kampanyası yaptılar. Milletimiz bunları görüyor ve değerlendiriyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN DEMİRTAŞ VAADİ
Vatandaş be muhalif seçmen yaşananları görüyor. Hem hukuk devletinden bahsedeceksiniz hem de gelir gelmez 'Selo'yu ve başkalarını serbest bırakacağız' diyeceksiniz. Bu nasıl oluyor? Hangi hukuk hangi kanunla Selo'yu serbest bırakacaksınız. HDP'yi kazanmak için vatansever tabana sırt çevirdiler. İçerideki tutsakları neyle salacaksınız? Hangi mahkeme kararlarıyla bunu yapacaksınız? Burada demokrasiye de hukuk devletine de uymayan ama sadece görünen o ki HDP'ye oy veren seçmenin gönlünü bir şekilde kazanacaklarını bir uslüpla siyaset yapıyorlar ama baktığınız zaman bu söylem bu kadar yakın HDP ile dağın bölgesinde olan siyasi anlayışla bu kadar yakın durmaları aslın CHP'nin o geleneksel vatansever kendisini Atatürkçü kitlesi üzerinde ciddi bir olumsuz etki oluştu. İnsanlar görüyorlar. Hafızalar canlı 6-8 Ekim olayları unutulmadı. Sivil insanların öldüğü asker ve polisimizin şehit olduğu çukur eylemlerini milletimiz unutmadı. İçerideki bazı siyasetçiler Suriye'deki kazanımları Türkiye'de elde edeceklerini hayal ettiler. Kılıçdaroğlu'nun yerel yönetimler özerlik sözü ve bu mesajlar kabullenme anlamına geliyor.
Şunu sormak lazım; Suriye'deki gariban Kürt kardeşlerimizin ne kazanımı oldu? Arap ve Türkmen kardeşlerimizin ne kazanımı oldu? Emperyalizm orada bir parçalama tezgahı döndürüyor. Asırlardır orada beraber oturan insanlar birbirine düşman edildi.
ORTA DOĞU'DA OYNANAN OYUNLAR
Kılıçdaroğlu oynana oyunu anlamamış. Orta Doğu'da oynanan oyunu bilmeden siyaset yapılmaz. Bunu anlamayan siyaset yapmasın. Gitsin bir köşede otursun.
TERÖRLE MÜCADELE KONUSU
Terörle nasıl mücadele edecekler. CHP birçok kez sınır ötesi tezkereye hayır dedi. CHP HDP olmadan adım atamayacağını biliyor. HDP terörle arasına mesafe koyamıyor.
MUHALFETİN SEÇİM MANİPÜLASYONU
Seçim gecesi kazandık havası oluşturma çabası içine girdiler. Demokraside bir tek hakem tanırız o da millettir. Kazandık havası ile belki sokakları karıştıracaklardı.
SİNAN OĞAN'IN DESTEĞİ! ÖZDAĞ NE DİYECEK?
Kılıçdaroğlu'na bu kitlenin oy vermeyeceği açıktı.
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