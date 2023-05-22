AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten A Haber’e özel açıklamalar! Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Sahte milliyetçilik peşinde!

İşte o açıklamalardan satır başları;

Saat 17'yi Sinan Bey'in açıklamasını beklemek lazım. Onun adına konuşuyor gibi olmayayım. Kendileri bir istişare süreci yürüttüler Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüler sonuç olarak da kararlarını saat 17 gibi açıklayacaklar.

SİNAN OĞAN'IN KARARI NE OLACAK?

Ama yaptığımız değerlendirme şu bizim bütün bu ilk turdaki sonuçlardan sonra bizim partimizin çok güçlü bir kapasitesi vardır biz her yeri sandık sandık analiz ederiz. Her bölgeyi analiz ederiz. Vatandaşlarımızın tercihlerini daha doğru anlamaya daha doğru konumlandırmaya çalışırız. Çünkü siyaset nihayetinden toplumdan devlete doğru yapılan bir iştir. Toplumsal talebi iyi görmek lazım. Zaten toplumsal talebin temsiline siyaset diyoruz. O açıdan diğer adayların aldığı oylara da bakıyoruz. Biz bütün vatandaşlarımızın oylarına talibiz. Bu çerçevede baktığımızda Sinan Bey'in aldığı oyları analiz ettiğimizde Türkiye'nin birlik ve bütünlğü konusunda oy veren vatandaşlarımızın son derece hassas olduğunu yine Sinan Bey'e oy veren vatandaşlarımızın terörle mücadele konusunda, terörle mücadelenin güçlü bir şekilde sürmesi konusunda hassas olduğunu görüyoruz.