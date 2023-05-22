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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten A Haber'e özel açıklamalar! Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sahte milliyetçilik peşinde!

A Haber
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Giriş: 22.05.2023 15:07
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın sorularını yanıtladı. 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Çelik, "Sahte milliyetçilik peşinde" dedi.
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