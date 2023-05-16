Avukat Mustafa Kemal Çiçek kulis bilgisini A Haber'de anlattı: CHP yüz yıllık siyasi sürecinde en büyük kazığı yemiştir

CHP’nin 6 partiye toplam 39 vekil vermesi neden eleştiriliyor? Kaybeden CHP, kazanan küçük ortaklar mı oldu? 7'li koalisyonda neler yaşanıyor? Avukat Mustafa Kemal Çiçek, A Haber canlı yayınında "Memleket Meselesi" programında kulis bilgisini paylaştı.

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