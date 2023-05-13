A Haber muhabiri Hakan Süer ve oğluna bıçaklı saldırı! Yaralanarak hastaneye kaldırıldı...

A Haber Kocaeli Bölge Müdürü Hakan Süer ve oğlu Umut Süer Kocaeli'de kimliği belirsiz şahıslar tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaşanan olayda Umut Süer karın boşluğundan bıçaklanırken Hakan Süer A Haber ekranlarında yaşanan olayın detaylarını anlattı. Süer "A Haber olarak FETÖ'nün ve terör örgütlerinin hedefindeyiz. Korkumuz yok ama oğluma zarar gelmesi beni biraz hırpaladı." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...