Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'den A Haber'e özel açıklamalar: Türkiye her zaman yanımızda
Son dakika haberi... Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali'nin sorularını yanıtladı. Butto, "Türkiye her zaman yanımızda" dedi.
Pakistan'da yeni yönetim sonrası ilişkiler nasıl ilerleyecek? Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali'nin sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
PAKİSTAN VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Pakistan ve Türkiye ilişkilerine baktığımızda bu gerçekten partiler ötesi bir yaklaşım. Kim gelirse gelsin başa gelecekte başka bir Başbakan da gelse bizler Türkiye'ye en büyük önemi veriyoruz ilişkilerimizde. Yeni hükümet de iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek istiyor. Birlikte çok daha etkin bir şekilde çalışacağız.
İki ülkede de ilişkileri geliştirme kararlığı var. Türkiye her zaman yanımızda. Türkiye dünyanın her yerindeki Müslümanların zulme uğrayanların haklarını savunuyoruz. Biz özellikle bunu takdir ediyoruz. Türkiye'nin çok güçlü desteği var Keşmir için.
"KEŞMİR'DE MÜSLÜMANLAR GÖZ ARDI EDİLDİ"
Hindistan hükümeti çok ciddi bir ihlalde bulundu. keşmir insanlarının haklarını ihlal etti. Uluslararası olarak kabul edilmiş bir statüsü vardı oraların ve Müslüman çoğunluğu yapay olarak oluşturulmuş bir azınlık konumuna soktu. İlk olarak topraklarını satın almaya başladı Keşmirli olmayanlar tarafından. Yakın zamanda rejim tarafından bir komisyon kuruldu. Müslüman çoğunluk bir kez daha göz ardı edildi.
- Türkiye'nin İslamofobi ile mücadeledesine tam destekliyoruz.
- Dünya genelinde Müslümanlar İslamofobi ile karşı karşıya.
- Pakistan İslamofobi'ye karşı daima mücadele edecek.
- Enflasyon küresel bir sorun haline geldi.
- Afganistan halkı insanlık kriziyle karşı karşıya.
- Barış için dialog ve diplomasi kapısı daima açık kalmalı.
- Bölünmektense birlik olmamız gerekiyor.
- Pakistan Türkiye'nin barış çabalarını destekliyor.
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