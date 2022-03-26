Hadis Veritabanı Projesi açılıyor | Donanımlı ve dijital kaynak! 283 bin rivayet var
6 yıl süren detaylı çalışmalar sonunda tamamlanan “Hadis Veritabanı Projesi” çevrimi kullanıma açılıyor. Hadis araştırmaları alanında büyük bir boşluğu doldurması beklenen projenin tanıtım organizasyonu gerçekleşti.
Yıllara yayılan, yoğun ve titiz çalışmaların sonunda ortaya çıkan Hadis Veritabanı Projesi kullanıma açılıyor.
Konuyla ilgili konuşan akademisyen Prof. Dr. Bekir Kuzudişli, "Hadis Veritabanı Projesi 4 açıdan öne çıkıyor 1.si hadislerin bulunması 2.si hadislerin subutu, 3.üsü hadislerin anlamı, 4.sü de geleceğe ulaşan bir köprü." dedi.
Araştırmacı ve akademisyenlerin çalışmalarıyla yürütülen projede, hadis alanında güvenilir ve donanımlı dijital kaynak ihtiyacının giderilmesi amaçlanıyor.
Akademisyen Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Sadece akdeminin değil ortalama okurun da hadisle alakalı merak ettiği her şeyi karşılayacak ana kaynaktan doğrudan istifade edebileceği bir veritabanı oluşturduk. Şu anda veritabanında 283 bin gibi bir rivayet var." ifadelerini kullandı.
Özellikle sosyal medyada hadis adı altında birçok rivayet paylaşılıyor. Merdiyen Derneği Başkanı Melike Koç'a göre, projenin amaçlarından biri de bu rivayetleri ortaya çıkarmak.
Melike Koç' "Klasik litaretürü dijital platforma taşımak akademiyle iş birliği içinde aktarmak ve Türkçe tercümelerini de en baştan kuvvetli bir teyit sürecinden geçirerek halka sunmak istedik." dedi.
Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tanıtımda, Kuran tilavetinin ardından açılış konuşmaları yapıldı ve Hadis Beritabanı Projesi'nin işleyişi anlatıldı.
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