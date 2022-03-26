Hadis Veritabanı Projesi açılıyor | Donanımlı ve dijital kaynak! 283 bin rivayet var

Akademisyen Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Sadece akdeminin değil ortalama okurun da hadisle alakalı merak ettiği her şeyi karşılayacak ana kaynaktan doğrudan istifade edebileceği bir veritabanı oluşturduk. Şu anda veritabanında 283 bin gibi bir rivayet var." ifadelerini kullandı.