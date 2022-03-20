Gizli oyunun parçası olabilir! Rusya petrol ve doğal gaz ambargosu uygulayacak mı? Prof.Dr. Şenay Yalçın A Haber'de değerlendirdi
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şenay Yalçın Rusya ve Ukrayna gerginliği nedeniyle petrol fiyatlarındaki durumu değerlendirdi. Yalçın, Savaş sonrası petrol arzında bir sorun olmadığı dile getiren Yalçın, Rusya'nın doğal gaz ve petrolde bir kesintiye gitmediğini vurguladı. Diğer yandan Yalçın Arabistan'nın Yuan ile petrol ticaretine ilişkin de "Gizli oyunun parçası olabilir" ifadelerini kullandı.
Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şenay Yalçın A Haber ekranlarında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizde petrol arzı ve petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
PETROL ARZıNDA BİR SORUN OLMADI
Dünya petrol arzında bir sorun olmadı. Ama psikolojik bir algıyla "Petrol fiyatları daha yükselir mi?" sorusuyla fiyatlar yükseldi.
PETROL SİNYALLERİ VERMİŞTİ
Savaşın başlamasına yakın olan tarih Aralık 2021'de buna benzer sinyaller de verilmişti. 90 dolarlarda olan petrolün varili 140'ları denedi. 2008'deki durumu tekrardan test etti.
RUSYA DOĞAL GAZ VE PETROLDE KESİNTİYE GİTMEDİ
Fakat sonrasında görüldü ki Rusya doğal gaz ve petrolde bir kesintiye gitmiyor. Daha sonra barış görüşmeleri gündeme geldi ve ilk kıvılcım Antalya'da atıldı.
GİZLİ BİR OYUNUN PARÇASI OLABİLİR
Suudi Arabistan'ın Çin'e yuan üzerinden satış yapması petrol temininde gizli bir oyunun parçası olabilir. Rusya büyük ölçüde Çin'e petrol sağlıyor. Rusya'nın doları olmaması nedeniyle bir kapı açılmış olacak.
ABD'NİN BİLGİSİ OLMADAN YAPILMIŞ OLAMAZ
Bu durum ABD'nin bilgisinin dışında olmuş olamaz. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz.
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