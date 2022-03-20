A Haber Rusya’nın vurduğu Kiev’de sivillerin bölgesinde! Araçlar metal yığınına döndü! Emine Kavasoğlu bölgedeki son durumu paylaştı

4-5 GÜNDÜR SİVİL YERLER VURULUYOR

Çocuk parkı var bu bölgede ve okul var. Okul bölgede sığınak olarak kullanılıyor. İnsanlar eşyalarını alıp bölgeden uzaklaşıyor. çükü son 4-5 gündür yapılan tüm saldırılar sivillere yönelik oluyor.

DUŞ ALMAK İÇİN EVLERE GELİYORLAR

Her binanın altında ve metroların altında sığınaklar bulunuyor. Her ibadethane sığınak olarak kullanılıyor. Duş almak için ihtiyaçları için evlerine geliyorlar.