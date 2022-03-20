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A Haber Rusya'nın vurduğu Kiev'de sivillerin bölgesinde! Araçlar metal yığınına döndü! Emine Kavasoğlu bölgedeki son durumu paylaştı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 20.03.2022 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
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A Haber Rusya’nın vurduğu Kiev’de sivillerin bölgesinde! Araçlar metal yığınına döndü! Emine Kavasoğlu bölgedeki son durumu paylaştı

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün yükselirken A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Kiev yakınlarında Rusya tarafından füze ile vurulan sivil yerleşim bölgesinden ilk izlenimlerini paylaştı. Kavasoğlu bölgede araçların metal yığınına döndüğünü söylerken, son günlerde sivil bölgelerine saldırıların arttığının altını çizdi. İşte bölgeden gelen görüntüler...

A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Kiev yakınlarda düzenlenen füzeli saldırı sonrasında bölgeye giderek ilk izlenimleri aktardı.

ARAÇLAR METAL YIĞININA DÖNDÜ

Bu noktaya bir füze saldırısı düzenlendi ve büyük bir çukur oluştu. Buraya düşmesi bir nebze olsun hayırlı oldu çünkü binada çok sayıda insan vardı. 2 araç metal yığınına döndü.

HALK GECELERİ SIĞINAKLARA GİDİYOR

Binanın tamamında ve çevresinde büyük bir hasar var. Arama kurtarma ekipleri de binanın içinde çalışmalarını sürdürüyor. Halk gecelerini sığınaklarda geçiriyor.

İNSANLAR SALDIRIYA YAKALANDI

Çok sayıda insan evlerinden eşyalarını almaya gelmişti ama patlamaya yakalandılar. Kaç kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin henüz bir bilgi yok.

SİVİL YERLERE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Rus ordusunu geri püskürtmek için cumartesi günü bir operasyon başlatılmıştı. Kiev merkezine 15 kilometre yakındayız ve sivil bir yer vuruldu.

PAZAR OLDUĞU İÇİN EVLERİNE GELDİLER

Son günlerde çok sayıda sivil yaşam alanları vuruluyor. İnsanlar evlerindeydi. Kiev'de insanlar pazar olduğu için evlerine geldi. Burası yaşamın devam ettiği bir noktaydı.

BİNAYA İSABET ETSEYDİ...

Kievliler çoğu buradan ayrıldı diyoruz ama ayrılmayanlar da var. Bugün çok sayıda yaralı da bulunuyor. Füzenin binaya isabet etmesi durumunda büyük can kayıpları yaşanabilirdi.

4-5 GÜNDÜR SİVİL YERLER VURULUYOR

Çocuk parkı var bu bölgede ve okul var. Okul bölgede sığınak olarak kullanılıyor. İnsanlar eşyalarını alıp bölgeden uzaklaşıyor. çükü son 4-5 gündür yapılan tüm saldırılar sivillere yönelik oluyor.

DUŞ ALMAK İÇİN EVLERE GELİYORLAR

Her binanın altında ve metroların altında sığınaklar bulunuyor. Her ibadethane sığınak olarak kullanılıyor. Duş almak için ihtiyaçları için evlerine geliyorlar.

A Haber Rusya’nın vurduğu Kiev’de sivillerin bölgesinde A HABER RUSYA'NIN VURDUĞU KİEV'DE SİVİLLERİN BÖLGESİNDE

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