Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını kim belirleyecek? ABD Büyükelçisinin muhalefetle yaptığı görüşmeler ne anlama geliyor?

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, ABD Başkanı Biden eliyle muhalefete verilen desteği anlatırken, söz konusu adımların arkasında ismi ayan beyan ortada olmayan insanlar olduğunu belirtti. Şimşek, ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield’ın muhalefet parti liderleriyle yaptığı peş peşe görüşmelere dikkat çekerken, atanması beklenen yeni büyükelçi ile ilgili de son derece çarpıcı ifadeler kullandı.

Biliyorsunuz ABD Başkanı Biden'ın henüz seçilmeden önce 'Erdoğan'ı darbeyle değil, sivil toplum kuruluşları ve muhalefeti yoğun destekleyerek yıkacağız' demişti. Bundan birkaç gün önce de Demokrasi Zirvesi'nde çok önemli bir şey oldu. Dünyadan yüzlerce devlet başkanı çağırılırken, Türkiye'yi 'antidemokratik uygulamaları' nedeniyle çağırmadılar. Orada çok önemli bir şey söyledi Biden, 'bizim gibi ülkelerde muhalefeti, basın mensuplarını 450 milyon dolar civarında para aktaracağız' dedi. Biliyorsunuz Amerikan fonundan Türkiye'deki medyaya aktarılan paralar vardı. Bunu Biden ilk kez bu zirvede söyledi. Türkiye ve bazı hedefledikleri ülkelerdeki muhalefet medyasına para aktaracağız diyor. PKK'ya silah ve para aktarıldığı gibi Türk medyasına da dolar aktaracaklar. İkisi de bizim için silahtan farksız. Halkımızı zehirliyorlar, yalan haber yapıyorlar. Biz buradan doğruyu söyledikçe onlar ısrarla bunu birçok kez yalanlıyorlar.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Şimşek, muhalefetin adayının nasıl belirleneceği ile ilgili nokta atışı açıklamalarda bulunurken, ABD Başkanı Biden'ın geçtiğimiz günlerde bulunduğu bir itirafa dikkatleri çekti.

CUMHURBAŞKANI ADAYINA MUHALEFET Mİ KARAR VERECEK ABD Mİ?

Cumhurbaşkanı adayını Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı söylemişti, 'Biz boşuna konuşuyoruz küresel güçler belirleyecek.' İfadelerini kullanmıştı. Türkiye'deki Cumhurbaşkanı adayı, Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olduğu aşikar bir şekilde ama ısrarla bütün medyanın sorularına rağmen Sayın Kılıçdaroğlu aday olup olmadığını, Akşener mi? İmamoğlu mu? Gül mü? Bir türlü açıklamak istemiyorlar. Biz bunu şu şekilde anlamaya başladık. Demek ki bunlar kendileri karar veremiyor. Türkiye'de Kılıçdaroğlu ve Akşener ile ittifak yapan siyasi partileri küresel güçlerin kontrol ettiği Biden'ın belirleyeceğini anlıyoruz.

ABD BÜYÜKELÇİSİNDEN ZİYARET ATAĞI!

Biden'ın destek faaliyetlerinden sonra son 1.5 senedir ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield görevde. Bir yıldır inanılmaz şekilde sanki o da kendisi bir muhalefet partisi lideriymiş gibi hem Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile görüşüyor. Bunlardan biri mesela; 24 Kasım'da DEVA Partisi'nin genel merkezini ziyaret ediyor. DEVA Partisi Türkiye'deki bütün finans politikalarına karşı politika üretmek için aslında kurulmuş bir parti.

DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞME

6 Aralık'ta aynı Satterfield, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. ABD Devleti'nin en önemli kişisi Davutoğlu'nu ziyaret ettiği için oldukça mutlu.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME

2 Aralık'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor.

7 AYDA AKŞENER İLE İKİ DEFA GÖRÜŞTÜ

15 Nisan'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i partinin genel merkezinde ziyaret etti. 1.5 saatlik görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Bu görüşmeden 7 ay sonra ikili bir kez daha bir araya geldi.

SATTERFIELD'IN YERİNE GELECEK İSİM KİM?

Satterfield'ın yerine gelecek isim Jeff Flake. Kendisi Cumhuriyetçilerden aday, Mormon Tarikatı'nın üyesidir. Kesinlikle daha beter birisi gelecek. Türkiye'nin S400 politikasına kesinlikle karşı olduğunu, Doğu Akdeniz politikalarında Türkiye'nin yanlış yaptığını söylediği açıklamaları var. 2023'te ABD'yi, bu siyasetçileri organize edecek kişi Jeff Flake.