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Zararlı yazılımlara dikkat! Bankacılık işlemleriniz tehlikede olabilir

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Giriş Tarihi: 15.11.2021 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021
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Zararlı yazılımlara dikkat! Bankacılık işlemleriniz tehlikede olabilir

Teknolojideki gelişmeyle birlikte bilgisayar ve telefonlardaki tehlike de büyüdü. Kişisel verilerin zararlı yazılımlardan korunması gerekiyor. Peki siber korsanlardan korunmak için ne yapılmalı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Teknolojik cihazlara casus yazılım yükleyen siber korsanlar, kişisel verilerinizden, banka bilgilerinize kadar birçok bilgiye erişim sağlayabiliyor.

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Bilgisayarınıza yüklendiği takdirde kamera ve mikrofonunuzda dahil bilgisayarınızın tamamına ulaşabiliyorlar. İçerisindeki hard diskler de dahil." dedi.

Bilgisayar, telefon, tablet günlük hayatımızda, iş yaşamımızda olmasa olmazlarımızdan. Ancak dikkatli kullanılmazsa bilgisayar korsanları tarafından mağdur edilebilirsiniz.

Osman Demircan, "Bilgisayarınızı ele geçirip sizin sosyal medya hesaplarınızı maillerinizi ki artık bilgisayar üzerinde mesajlaşma da oluyor. Bunlara ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

Siber korsanlar tarafından bilgisayar veya telefonlarınıza zararlı yazılım yüklendiği takdirde kişisel bilgilerinize sosyal medya hesaplarınıza hatta banka bilgilerinize ulaşılabiliyor. Peki kullanıcıların zararlı yazılımlardan korunması için neler yapması gerekiyor?

Demircan, "Bilgisayarınıza lisanslı yazılım yüklemediğinizde kötü niyetli kişiler her yerden ulaşabilirler. Mutlaka güvenlik duvarı yazılımları ve antivirüs yazılımlarının kurulu olması gerekiyor ama onların da lisanslı olması gerekiyor." diye konuştu.

Uzmanlar ise kullanıcıları uyarıyor. Bankacılık işlemleriniz üçüncü kişiler tarafından izleniyor olabilir.

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Key Loger denilen sizin klavye hareketlerinizi kaydeden bir yazılım yükleniyor. Bankacılık işlemi yaptığınızda şifreniz veya kullanıcı adınız gibi bilgilere de ulaşabiliyorlar." şeklinde konuştu.

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