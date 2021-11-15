Zararlı yazılımlara dikkat! Bankacılık işlemleriniz tehlikede olabilir

Demircan, "Bilgisayarınıza lisanslı yazılım yüklemediğinizde kötü niyetli kişiler her yerden ulaşabilirler. Mutlaka güvenlik duvarı yazılımları ve antivirüs yazılımlarının kurulu olması gerekiyor ama onların da lisanslı olması gerekiyor." diye konuştu.