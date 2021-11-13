Türk dünyasında tarihsel değişim | ABD’nin Yunan oyunları ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu neyi hedefliyor?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu büyükelçilere mektup yazarak ‘Kanal İstanbul’u yaptırmayın’ çağrısı yaptı. Bu açıklamanın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de büyükelçilerle bir araya geldi. Öte yandan Türk dünyası İstanbul’da bir araya geldi ve Türk Devletleri Teşkilatı yapılanmasına gidildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda Türk dünyasına birlik beraberliğin artması ve ekonomik ilişkilerin yükselmesi gerektiği mesajını verdi. Peki Kılıçdaroğlu Türkiye'yi şikayet mi etti? Büyükelçilere yazdığı Kanal İstanbul mektubu ne anlama geliyor? Projeler neden muhalefetin hedefinde? Muhalefet dev projelere neden karşı çıkıyor? Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde alınan kararlar neler? ABD'nin Yunanistan'da ne kadar üssü var? ABD Yunanistan'a neden üs kurup, sevkiyat yapıyor? Yunanistan'dan savaş hazırlığı mı? Gündemin öne çıkan konularını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamaları:
"Türkiye'de yapılan bu zirve tüm dünyaya önemli mesajlar verdi. 1991 yılında özgürlüğünü kazanan bu kardeş ülkelere baktığımızda bu bildirge yeni bir ruh yeni bir politika için önemli bir tarihsel değişim. Kurumsallaşma ve 2040 vizyonu çerçevesinde barış, huzur ve refahı tüm bölgelere yaymak ve teknolojik iş birliktelik mesajları çok önemli.
İslam düşmanlığına, teröre ve yangın felaketlerine karşı atılması gereken adımların ortak olması noktasında alınana kararlar çok önemli. Uluslararası kombine lojistik taşımacılığın yapılması, Türk İpek Yolu ve Türk Enerji Koridoru vizyonları 21. yüzyılda Türk dünyasını liderliği oturtacak hedefler var.
DEDEAĞAÇ VE ABD ÜSLERİ KONUSU
Yunanistan'ın ABD'nin çöpe attığı tanklarla üstümüze gelmesi askeri strateji ve mantığa aykırı. Bizim aklımızla alay edip 'Bunları Rusya ve Ukrayna'ya karşı yapıyoruz' demelerine ancak maymunlar güler. Biz bu coğrafyanın kadim devletiyiz, hakimiyiz ve egemen devletiyiz. Bize meydan okuyanlara karşı planlarımız hazırdır."
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın öne çıkan sözleri:
"Türkiye'de böyle bir zirvenin yapılması çok büyük bir öneme sahip. Siyasi, ekonomik ve askeri açıdan başta Türkiye olmak üzere ilgili ülkelerin hepsine büyük katkılar sağlayacak. Türkiye'nin seçeneksiz olmadığını bütün dünyaya gösterdik. İster Batı'dan ister Güney'den sıkıştırsınlar Türkiye kendi duygu birlikteliği olan coğrafyalarla bütünleşmeye ve onlarla iş birliği yapmaya hazırdır ve bu potansiyele sahiptir.
Türkiye'nin Azerbaycan ile dayanışmasının ne anlama geldiğini yaşayarak gördük. Yıllardır işgal altına olan topraklar Türkiye'nin de desteği ile kurtarıldı. Bu oluşumun Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüştürülmesi yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu yapının bütün bölgeye katkıları olacaktır.
"YUNANİSTAN ABD'NİN KAYIĞINA BİNİYOR"
Yunanistan bizi iyi tanır. Türkiye'nin dostluğu çok kıymetlidir ancak düşmanlığından kaçınmak lazım. Yunanistan geçmişte İngilizlerin kayığına bindi bedelini askerlerini denizden toplayarak ödedi. Bugün de ABD'nin peşine düşerek birtakım hayaller kuruyorlar.
KILIÇDAROĞLU'NUN BÜYÜKELÇİLERE MEKTUBU
Bu mektup tam bir vesayet belgesidir. Kendisinin göreve getiriliş amacına yönelik bir harekettir. Onu oraya getirenlerin amaçlarına hizmet etmeye devam etmektedir. Şimdi Türkiye'ye müdahale için onlara çağrı yapıyor. Bu açıkça bir mandacılıktır. Dostlarıyla birlikte Türkiye'yi engellemek ve tökezletmek için elinden geleni yapmaktadır."
MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın sözleri:
"Dünyanın zaman zaman kırılma anları oluyor. Savaşlardan sonra da pandemi de bu süreçlerden en önemlisidir. Dünyada kartlar yeniden dağıtılıyor, mevziler yeniden çiziliyor. Ülkelerin bu süreçte aldıkları pozisyon itibari ile kaderlerinin ne olacakların ya da nasıl gelişeceklerinin farkına varmaları gerekiyor. Yeniden yapılanan Türk Devletleri Teşkilatı'nda alınan kararların önemine varmalıyız.
Sadece ekonomik değil siyasi ve kültürel kararları takip ettiğiniz zaman önümüzdeki dönemde Doğu'da artan ekonomik çekimin Batı'yı nasıl etkileyeceği ortaya çıkacaktır. Sadece enerji koridoru değil Doğu'da üretim merkezi olan ülkelerin Batı'yı askeri, siyasi ve kültürel açıdan nasıl etkileyeceğini göreceğiz.
"MÜSTEMLEKE DEVLET OLDULAR"
Bakıldığı zaman sadece Dedeağaç değil. Yunanistan Başbakanı Miçotakis müstemleke valisi durumuna düştü. Bu kadar ABD'nin emri altına girmek ve Yunanistan'ı müstemleke haline getirmek Yunana halkının taktiridir. ABD Yunanistan'da yapılanarak hem Akdeniz hem Karadeniz hem Balkanlar hem de Kuzey Afrika'yı kontrol etmek istiyor. Artık önümüzdeki dönemde tüm anlaşmalar yeniden konuşulup tartışılacak.
JURNALCİ OLDU
Kemal Kılıçdaroğlu daha önce söylediklerini belge haline getirmiş ve büyükelçilere göndermiştir. Jurnalci olarak Türk siyasi tarihinde yerini alacaktır. Ana muhalefet liderine asla yakışmayacak bir harekettir. 2023 yılında bu millet ve CHP'nin gerçek Atatürkçü seçmenleri bunları değerlendirecek ve gereken cevabı verecek."
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