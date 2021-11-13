Türk dünyasında tarihsel değişim | ABD’nin Yunan oyunları ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu neyi hedefliyor?

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamaları:

"Türkiye'de yapılan bu zirve tüm dünyaya önemli mesajlar verdi. 1991 yılında özgürlüğünü kazanan bu kardeş ülkelere baktığımızda bu bildirge yeni bir ruh yeni bir politika için önemli bir tarihsel değişim. Kurumsallaşma ve 2040 vizyonu çerçevesinde barış, huzur ve refahı tüm bölgelere yaymak ve teknolojik iş birliktelik mesajları çok önemli.