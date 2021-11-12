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Limonun kilosu halde 25 kuruşa düştü! Marketler 6 lira masraf çıkarıyor

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Giriş Tarihi: 12.11.2021 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
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Limonun kilosu halde 25 kuruşa düştü! Marketler 6 lira masraf çıkarıyor

Adana’da hallerde limonun kilosu 25 kuruşa düştü, marketler ise 6 lira masraf çıkarıyor. Adana’da sebze ve meyve halinde bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman önemli değerlendirmelerde bulundu.

Adana'da limonun fiyatı 25 kuruştan başlıyor, kalitesine göre değişim gösteriyor ve en pahalısı 50 kuruşa satılıyor. Üreticiler mallarını satmaya çalışıyor. Adana'da marketlerde limonun kilosu 3 liraya satılıyor ancak İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde fiyatlar uçuyor.

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman'ın açıklamaları:

"Halde 25 kuruştan başlıyor fiyatlar ve en kalitelisi 60 kuruşa satılıyor. Dışarıda marketlerde rakamı 4 lira duyduğumuz zaman bizi ağırımıza gidiyor. İstanbul'da ise bu rakam 6 ila 7 lira arasında. Bu aşırı kar marjı neden?

62 kuruş masraf var. Burada vatandaşa ucuzluk yansımıyor. Biz bu fiyatların vatandaşa yansımasını istiyoruz. Vatandaşlar birleşip ürünlerini gelip hallerden alsınlar. Fiyatlar burada çok düşük. Vatandaş burada bir kasa limonu 5 liraya alabilir.

Vatandaş 25 kuruşa yarım litre limon suyu elde edebilir gelip buradan alıp saklasınlar. Sıkıp dolabına koysunlar. Buradan alışveriş yapmaları serbest istediği kadar alabilirler."

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