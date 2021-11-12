Limonun kilosu halde 25 kuruşa düştü! Marketler 6 lira masraf çıkarıyor

62 kuruş masraf var. Burada vatandaşa ucuzluk yansımıyor. Biz bu fiyatların vatandaşa yansımasını istiyoruz. Vatandaşlar birleşip ürünlerini gelip hallerden alsınlar. Fiyatlar burada çok düşük. Vatandaş burada bir kasa limonu 5 liraya alabilir.