İzmir’de vatandaşı bezdiren altyapı çalışması! 6 aydır neden bitmedi?
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Torbalı genelinde gerçekleştirdiği kazı çalışmaları vatandaşların tepkisine neden oldu. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Tayfun Er, 6 aydır bitmeyen çalışmaları yerinde anlattı.
Torbalı'da yaşayan vatandaşların çilesi tam 6 aydır sürüyor. Vatandaşlar hem mağdur, hem sinirli hem de tepkili. 6 ay önce İzmir Büyükşehir Belediyesi Torbalı'nın tamamını kapsayan içme suyu değişim projesine başladı.
Proje kapsamında borular değiştirildi ve kanalların üzerleri toprakla kapatıldı. Çalışma döneminde vatandaşlar toz çilesi yaşadı. Her yer çukurlarla doldu. Arabalar ise yollarda ciddi zararlar gördüğün için sanayinin yolunu tutuyor.
Proje kapsamında toprakla üstü kapanan kanalların çökmeden sonra üstünün asfaltla kapatılması gerekiyordu. Ancak buradan sökülen asfaltları ezen ekipler bu kanalların üzerine döktü ve gereken çalışmayı yaptı.
Bölgede yağışın etkili olmasında sonra ise çamur balçıkları ortaya çıktı. Yollarda bazı noktalar gölü dönmüş durumda. Ve Torbalı genelinde benzer manzaralar yaşanıyor.
A Haber'e konuşan vatandaş, "Burası sözün bittiği yerdir. Torbalı sakinleri olarak biz bu olaydan çok mağduruz. Biz burada yaşanan bu problemin bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bizim burada yaşama, araç kullanma ve bisiklet kullanma hakkımız var ve bu engelleniyor. 6 aydır bu sıkıntı devam ediyor." diye konuştu.
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