İzmir’de vatandaşı bezdiren altyapı çalışması! 6 aydır neden bitmedi?

A Haber'e konuşan vatandaş, "Burası sözün bittiği yerdir. Torbalı sakinleri olarak biz bu olaydan çok mağduruz. Biz burada yaşanan bu problemin bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bizim burada yaşama, araç kullanma ve bisiklet kullanma hakkımız var ve bu engelleniyor. 6 aydır bu sıkıntı devam ediyor." diye konuştu.

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