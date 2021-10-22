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İstanbul trafiğinde yoğunluk ne durumda? Trafik yoğunluk haritasına son durum

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.10.2021
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İstanbul trafiğinde yoğunluk ne durumda? Trafik yoğunluk haritasına son durum

Son dakika haberi... Haftanın son mesai gününde megakent İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafikte yoğunluk ne durumda? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.


İstanbul'da haftanın son mesai gününde de manzara değişmedi. İstanbullular güne trafik yoğunluğu ile uyandı. Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 55'e dayandı.

İstanbul trafiğinde yoğunluk İSTANBUL TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK

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