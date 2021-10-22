İstanbul trafiğinde yoğunluk ne durumda? Trafik yoğunluk haritasına son durum
ÖZEL HABER A Haber
Son dakika haberi... Haftanın son mesai gününde megakent İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafikte yoğunluk ne durumda? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
İstanbul'da haftanın son mesai gününde de manzara değişmedi. İstanbullular güne trafik yoğunluğu ile uyandı. Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 55'e dayandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sette kan döküldü! Alec Baldwin kimdir, kaç yaşında? Alec Baldwin oynadığı filmler nelerdir?
- Aşk 101 3. sezon ne zaman, olacak mı? Aşk 101 yeni sezon yayınlanacak mı? İşte açıklama...
- Askerlik yerleri sorgulama: Askerlik yerleri bugün açıklanır mı? Kasım celbi askerlik yerleri son dakika 2021...
- Er sınıflandırma sonucu ne zaman açıklanacak 2021? Kasım celp dönemi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Oruç Reis hangi padişah döneminde yaşamıştır? Barbaroslar döneminde padişah kimdi?
- Kan revan olacak, Hızır reis yasta! EDHO 200. bölüm fragmanı! İlyas'tan zehir zemberek sözler...
- Yeni hesap belli oldu! Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için kritik takvim...
- KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
- CBC Sport canlı maç yayını nereden, nasıl izlenir? CBC Sport frekans 2021 bilgileri nelerdir? Azerbaycan maç kanalları...
- Acil nakit ihtiyacı olanlara fırsat! Şubeye gitmeye gerek yok! Anında hesabınıza 1000 TL yatacak...
- Emekliye 634 TL zam yolda! SSK ve Bağ-Kur'lu emekli keyfi arşa çıkacak! 2022 TÜFE ile enflasyon zammı...
- Kritik süreç... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illere alınacak? Maaş ve takvim...