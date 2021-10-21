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İstanbul'da her sabah değişmeyen tablo! İşte İstanbul trafiğinde son durum

A Haber
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Giriş: 21.10.2021 09:01
Güncelleme:21.10.2021 09:01
Son dakika haberi... Megakent İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafikte yoğunluk haritasında son durum ne? Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

İstanbul'da sabah saatlerinde tablo değişmedi. İstanbullular güne sabah trafiği ile başladı.

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A Haber muhabiri Mehmet Karataş Alibeyköy'den aktardı. Sadece anayollarda değil ara artellerde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Alibeyköy'de araçlar ilerlemekte oldukça zorluk çekiyor. Dakikalarca beklemek zorunda kalıyorlar.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, arterler ve caddelerde trafik yavaş seyrediyor. İş yerine gitmeye çalışan vatandaşlar ile öğrenciler, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor. Bazı vatandaşlar uzun süre otobüs duraklarında toplu taşıma aracı beklemek zorunda kalırken Mecidiyeköy, Cevizlibağ ve Zeytinburnu duraklarında metrobüs ile metro aktarma noktalarında yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde oluşan yoğunluk TEM otoyolu Ataşehir ayrımına kadar sürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yoğunluk nedeniyle Kavacık bağlantısında da araç kuyrukları oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Altunizade bağlantısında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Şile Otoyolu Ümraniye istikametinde de trafikte artış gözlenirken Kozyatağı'ndan Kadıköy istikametine doğru araçlar yavaş ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti Bahçelievler mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar sürüyor. TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk ise Seyrantepe çıkışında normale dönüyor.

Bayrampaşa'da O-3, hal yolu ve bağlantı yollarında da yoğunluk yaşanıyor. D-100 kara yolu Büyükçekmece istikametinde ise araçlar yavaş ilerlerken Haramidere'de metrobüs durağında Zincirlikuyu yönünde yolcular yoğunluk oluşturdu.

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyesinde seyrediyor.

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