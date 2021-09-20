İstanbulluları isyan ettiren yoğunluk! Toplu ulaşımda bekleme sürüleri 1 saati geçiyor
ÖZEL HABER A Haber
Megakent İstanbul’da her gün milyonlarca vatandaşın kullandığı İETT otobüs duraklarındaki yoğunluk gün geçtikçe artıyor. Saatlerce durakta beklemek zorunda kalanlar duruma isyan etti.
Genci yaşlısı sosyal mesafe kuralına riayet etmeksizin saatlerce otobüs beklemek zorunda kalıyor. Uzun süre otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar artık canından bezmiş durumda.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda yaşanan bunca sıkıntıya rağmen hala bir önlem almış değil...
A Haber mikrofonlarına vatandaşların söyledikleri:
- Bazen kapatıyorlar direkt gidiyorlar. Otobüslerin artırılması lazım bence…
- Bazen 1 saat bazen 1,5 saat beklediğimiz oluyor. Bekliyoruz ama binemiyoruz.
- Sabah 8'de gelip 9'a kadar beklediğimi biliyorum. Burada tam bir rezillik yaşıyoruz.
- 15 dakikada bir otobüs görünüyor ama yok saatte 1 tane geliyor.
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