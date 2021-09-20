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İstanbulluları isyan ettiren yoğunluk! Toplu ulaşımda bekleme sürüleri 1 saati geçiyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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İstanbulluları isyan ettiren yoğunluk! Toplu ulaşımda bekleme sürüleri 1 saati geçiyor

Megakent İstanbul’da her gün milyonlarca vatandaşın kullandığı İETT otobüs duraklarındaki yoğunluk gün geçtikçe artıyor. Saatlerce durakta beklemek zorunda kalanlar duruma isyan etti.

İstanbulluların otobüs çilesi bitmek bilmiyor. Toplu ulaşım araçlarında yoğunluk özellikle mesai saatleri öncesi ve sonrasında yaşanıyor.

Genci yaşlısı sosyal mesafe kuralına riayet etmeksizin saatlerce otobüs beklemek zorunda kalıyor. Uzun süre otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar artık canından bezmiş durumda.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda yaşanan bunca sıkıntıya rağmen hala bir önlem almış değil...

A Haber mikrofonlarına vatandaşların söyledikleri:

- Bazen kapatıyorlar direkt gidiyorlar. Otobüslerin artırılması lazım bence…

- Bazen 1 saat bazen 1,5 saat beklediğimiz oluyor. Bekliyoruz ama binemiyoruz.

- Sabah 8'de gelip 9'a kadar beklediğimi biliyorum. Burada tam bir rezillik yaşıyoruz.

- 15 dakikada bir otobüs görünüyor ama yok saatte 1 tane geliyor.

İstanbulluların çilesi bitmiyor! Vatandaş isyanda İSTANBULLULARIN ÇİLESİ BİTMİYOR! VATANDAŞ İSYANDA
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