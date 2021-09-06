Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve yağış hangi bölgelerde etkili olacak?

Bugün ve yarın Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekliyoruz, bu konuda özellikle dikkatli olunmalı. Özellikle Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Orta Karadeniz ile Batı Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarımız var.