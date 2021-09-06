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Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve yağış hangi bölgelerde etkili olacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
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Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve yağış hangi bölgelerde etkili olacak?

Son dakika haberine göre… Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 13 ile sarı kodlu uyarı var. O uyarıların detaylarında neler var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit değerlendirdi.

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit'in öne çıkan ifadeleri:

"Özellikle yurdumuzun Kuzey Batı kesimleri yani Marmara'nın tamamı ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Bu rüzgarlar yer yer 80 kilometre hızla esecek. Vatandaşlarımızı bugün, yarın ve çarşamba öğlen günü için uyarıyoruz.

Bunun yanında Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına var. Denizcilerimizi fırtınaya karşı uyaralım. Özellikle bir sıkıntıya düşmemeleri gerekiyor.

Bugün ve yarın Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekliyoruz, bu konuda özellikle dikkatli olunmalı. Özellikle Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Orta Karadeniz ile Batı Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarımız var.

Bunun yanında Çarşamba ve Perşembe günleri özellikle Akdeniz'in iç kesimlerinde Perşembe ve Cuma günü ise Marmara'da yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz.

Vatandaşlarımızın sağanak yağışlara karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca yağış olmayacak. İstanbul'da ise çarşamba gününden sonra perşembe cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. İzmir'de ise yağış beklemiyoruz.

Kuzey ve iç bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Perşembe gününden itibaren Marmara ve Ege buna dahil olacak hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altında seyredecek."

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