Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve yağış hangi bölgelerde etkili olacak?
ÖZEL HABER A Haber
Son dakika haberine göre… Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 13 ile sarı kodlu uyarı var. O uyarıların detaylarında neler var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit değerlendirdi.
Bunun yanında Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına var. Denizcilerimizi fırtınaya karşı uyaralım. Özellikle bir sıkıntıya düşmemeleri gerekiyor.
Bugün ve yarın Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekliyoruz, bu konuda özellikle dikkatli olunmalı. Özellikle Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Orta Karadeniz ile Batı Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarımız var.
Bunun yanında Çarşamba ve Perşembe günleri özellikle Akdeniz'in iç kesimlerinde Perşembe ve Cuma günü ise Marmara'da yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz.
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