Taliban Afganistan'ın tamamını kontrolü altına aldı! Afganistan'da bundan sonra ne olacak?
Afganistan'da direnişin merkezi Pençşir'i Taliban ele geçirdiğini iddia etti. Peki hükümet ne zaman kurulacak? Kabil havalimanı uluslararası uçuşlara ne zaman açılacak? Afganistan'da bundan sonra ne olacak? Kabil’de bulunan Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendirdi.
Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç açıklamaları:
"Sabah saatlerinde Pençşir'in alındığı Taliban'ın üst düzey yetkilileri tarafından açıklandı. Sabah yapılan açıklamalarda 'Afganistan'dan savaş bitmiştir ve bundan sonra eline silah alan devletin ve halkın düşmanıdır.' vurguları yapıldı.
2 gün önce Kabil'de Pençşir'in tamamı ele geçirilmiş gibi kutlamalar yapıldı. Burada 17 kişi hayatını kaybetti bu olaydan sonra silah atarak kutlama yapılması yasaklandı.
Pençşir'de Ahmet Mesud saldırılara karşı direniş gösterdiğini askeri kıyafet giyerek gösterirken Emrullah'ın Tacikistan'a kaçtığı bilgisi geliyor. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Pençşir'i bombaladığı yönünde iddialar var.
Ahmet Mesud ile Pakistan ile arasında kan davası devam ediyor. Eğer Pençşir'e bir bombardıman yapıldıysa alınmış olma ihtimali oldukça yüksektir. Pençşir içerisinde ciddi sayıda Taliban mensubu olduğu ifade ediliyor.
Pençşir'de cephanenin bitmiş olması, Taliban'ın dağlardan gelmiş olması ve içerideki üyelerinin harekete geçmesi Pençşir'in ele geçirilmesinde önemli rol oynamış olabilir.
Taliban'ın tabanında gençler ve orta seviye askerlerde ılımlı bir iktidar kurulmasına karşı bir öfke var. Onları hala affetmiyorlar geçmiş yıllardaki Hizip savaşlarında dolayı.
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