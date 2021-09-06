Taliban Afganistan’ın tamamını kontrolü altına aldı! Afganistan’da bundan sonra ne olacak?

İçeride çok farklı düşünceler var ve bir birliktelik söz konusu değil. Afganistan'ın Afganistan ile savaşı var. Taliban'ın içerisinde de şu anda süre gelen ciddi bir güç mücadelesi yaşanıyor."

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