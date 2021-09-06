Başkan Erdoğan’dan Vali Yerlikaya’ya talimat: Hemen restorasyonu yapalım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı’na katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamaların ardından hatıra fotoğrafı çekilirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile kısa bir süre okul ile ilgili konuştu ve ardında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı yanına çağırarak restorasyon talimatı verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı ve burada yüz yüze eğitimin devamı için kararlılık mesajı verdi.
Başkan Erdoğan, "Özellikle aşının etkinliğine dair bilimsel verilerin açıklanması yüz yüze eğitim için bizi daha çok cesaretlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız okullarda alınması gereken önlemleri birlikte belirlediler." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan burada verdiği mesajların ardından öğrencilerle ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile hatıra fotoğrafı çekilmek için kameralar karşına geçti. Başkan Erdoğan burada Bakan Özel ile okul hakkında kısa bir görüşme yaptı.
Okulun restore edilmesi gerektiğini altını çizen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e valiye talimat vereceği söyledi. Bu sırada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın orada olduğunu fark eden Başkan Erdoğan yanına çağırdı.
Başkan Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya "Ya senin evin burada biz nasıl seni nasıl unuttuk.(Gülümsemeler yaşandı. ) Bu okulun hemen restorasyonu için gereken adımları hemen atalım." diyerek talimat verdi.
Başkan Erdoğan'ın talimatını alan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gereken adımların en kısa sürede atılacağının mesajı verdi.
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