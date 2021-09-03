Afganistan'da kritik gün! Hükümet ilanı bekleniyor | A Haber ekibi son gelişmeleri Kabil'den aktardı
Afganistan'da Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından ülkede hükümet belirsizliği sürüyor. Taliban yeni hükümeti ne zaman kuracak? Son durumu ve gelişmeleri A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali canlı yayında aktardı
Dünyanın gözü Afganistan'daki gelişmelerde... Afganistan hükümet ilanını bekliyor. Taliban Cuma namazı sonrası hükümeti açıklayabilir. Son durumu A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, bölgeden aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
HÜKÜMET BUGÜN AÇIKLANACAK MI?
Afganistan'da Cuma günü burada resmi tatil oldukça sakin bir Kabil var bugün. Sokaklar bomboş resmi tatil olması nedeniyle. Şu anda bütün gözler hükümet açıklanacak mı açıklanmayacak mı yeni yönetim nasıl olacak onu bekliyoruz. Tabi muamma da var ortada çünkü dün yapılan Taliban'ın bazı kaynakları yaptığı açıklamada hükümetin bugün Cuma namazı sonrası açıklanabileceği yönündeydi. Ancak yerel kaynaklar bugün bu sabah ulaştığımız bilgiler de hükümetin yarın değil belki haftaya açıklanabileceğini söylüyor. Çünkü Taliban içerisindeki grupların bu noktada tam olarak mutabık kalamadığını söylüyor. Bugün en azından bir tarih belirlenebilir.
BATI TALİBAN ÇIKMAZINDA
Özellikle ABD ve Avrupa ülkeleri hükümetin kurulmasını bekliyor bekle ve gör politikasını izliyor şu anda. Kurulur kurulmaz ilk iletişime geçecekler. Bu arada bugün ilk sivil uçuşlar başlıyor.
TALİBAN'A KADIN HAKLARI ÇAĞRISI
Dün önemli bir gelişme vardı Afganistan'ın görmeye alışkın olmadığı bir görüntüydü Herat sokaklarında kadınlar gösteri düzenlediler daha çok çalışma hayatında olabilmek için. Taliban yaptığı açıklama kadınların iş hayatında olmasını İslami kurallar çerçevesinde desteklediklerini açıklamıştı.
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