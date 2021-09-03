Afganistan’da kritik gün! Hükümet ilanı bekleniyor | A Haber ekibi son gelişmeleri Kabil’den aktardı

HÜKÜMET BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

Afganistan'da Cuma günü burada resmi tatil oldukça sakin bir Kabil var bugün. Sokaklar bomboş resmi tatil olması nedeniyle. Şu anda bütün gözler hükümet açıklanacak mı açıklanmayacak mı yeni yönetim nasıl olacak onu bekliyoruz. Tabi muamma da var ortada çünkü dün yapılan Taliban'ın bazı kaynakları yaptığı açıklamada hükümetin bugün Cuma namazı sonrası açıklanabileceği yönündeydi. Ancak yerel kaynaklar bugün bu sabah ulaştığımız bilgiler de hükümetin yarın değil belki haftaya açıklanabileceğini söylüyor. Çünkü Taliban içerisindeki grupların bu noktada tam olarak mutabık kalamadığını söylüyor. Bugün en azından bir tarih belirlenebilir.