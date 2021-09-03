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PKK'ya ilkbahar-yaz darbesi! Ara-bul-yok et-yerleş konsepti PKK’yı bitirme noktasına getirdi

A Haber
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Giriş: 03.09.2021 15:58
Yurt içi ve yurt dışında terörle mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlarla ilgili neredeyse her gün rakam paylaşıyor. 4.5 ayda yurt içinde toplam 7 bin operasyon gerçekleştirildi. 8 ayda Irak ve Suriye'de 926 PKK-PYD'li terörist öldürüldü. Eren operasyonlarında ise 8 ayda 144 PKK'lı öldürüldü, yurt içinde 225 PKK'lı kaldı.1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve dışında bin 66 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Peki operasyonlarda son durum ne? Sosyal medyadan 'bize katılın' çağrısı yapan PKK'ya kısıtlama neden yok? Ayrıntıları A Haber Yurt-İstanbul haber müdürü Kerim Ulak aktardı.
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