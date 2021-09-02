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Sosyal medyada daha çok izlenme neyin dışa vurumu? Medyada görünür olmak önemli mi?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
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Sosyal medyada daha çok izlenme neyin dışa vurumu? Medyada görünür olmak önemli mi?

Daha çok beğeni almak uğruna en tehlikeli yerleri seçenler, burada selfie yaparken düşüp yaralananlar hatta çektiğini paylaşamadan ölenler oldu. Bu çılgınlığın sonu nereye varacak bilinmiyor. Peki İnternette izlenmek için neden tehlikeli yollara başvuruluyor? Fenomen olmak için yapılanlar toplum içinde yer edinme çabası mı? Fazla takipçiye sahip olmak statü göstergesi olarak mı görülüyor? Akıllardaki tüm soruların cevabını A Haber canlı yayınına katılan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Savaş verdi.

Doç. Dr. Gökhan Savaş öne çıkan ifadeleri:

"Bu konu bir taraftan trajikomik bir durum bir taraftan çok ciddi bir olgu. Akranlar bu çevrimiçi hayatlarına bakarak kendi benliklerini oluşturma çabası içerisine giriyorlar. Kimliklerini bu sosyal medya denilen alandan icra ediyorlar. Bu son derece tehlikeli bir alan.

Bu kişiler internette, çevresinde ve arkadaşlarıyla kaç tane beğeni almış kaç tane tık almış bunun için birbirleriyle performans yarışına giriyorlar. Kişiler artık kendi başarıları beğeniler ve yorumlar üzerinden ortaya koyuyor. Bunun üzerinden kendisini değerli veya değersiz görüyor.

Bu arkadaşlar bir yerlerden atlayarak kendilerine zarar vererek ve bu görüntüleri videoya alıp internette fenomen olma popüler olma peşinde koşuyorlar.

Biz 12-21 yaş aralığında internet kullanımının çok fazla olduğunu görüyoruz. Burada bu meseleye artık dur diyebilmenin önündeki en önemli şey aileler. Ailelerin artık gençleri kontrol altına almaları gerekiyor. Burada çok katı kısıtlamalardan bahsetmiyoruz. İnternet kısıtlaması gibi yasaklardan bahsetmiyoruz.

Çok ciddi anlamda bir kontrollü kullanım sağlanmalı. Belli saatlerde belli yerlerde belli amaçlarla sınırlandırarak kullandırmaları son derece önemli."

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