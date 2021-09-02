Sosyal medyada daha çok izlenme neyin dışa vurumu? Medyada görünür olmak önemli mi?

Doç. Dr. Gökhan Savaş öne çıkan ifadeleri:

"Bu konu bir taraftan trajikomik bir durum bir taraftan çok ciddi bir olgu. Akranlar bu çevrimiçi hayatlarına bakarak kendi benliklerini oluşturma çabası içerisine giriyorlar. Kimliklerini bu sosyal medya denilen alandan icra ediyorlar. Bu son derece tehlikeli bir alan.