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İstanbul'da sabah trafiği | Drone kamerasıyla havadan görüntülendi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.09.2021
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İstanbul’da sabah trafiği | Drone kamerasıyla havadan görüntülendi

İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafikte yoğunluk ne durumda? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da günün ilk saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay bölgeden aktardı.

İstanbul’da sabah trafiği | Drone kamerasıyla havadan görüntülendi

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 55 seviyesinde.

İstanbul’da sabah trafiği | Drone kamerasıyla havadan görüntülendi

İstanbul trafiği havadan böyle görüntülendi. Bazı bölgelerde trafiğin durma noktasına geldiği görüntülendi.

İstanbul’da sabah trafiği | Drone kamerasıyla havadan görüntülendi

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