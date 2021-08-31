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Haberler Özel Haber Haberleri Türkiye’de ekonomi gündemi yoğun | Büyüme rakamları nasıl olacak? 3600 ek gösterge nasıl hesaplanıyor? Memura ve emekliye 3600 zammı nasıl olacak?

Türkiye’de ekonomi gündemi yoğun | Büyüme rakamları nasıl olacak? 3600 ek gösterge nasıl hesaplanıyor? Memura ve emekliye 3600 zammı nasıl olacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 31.08.2021
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Türkiye’de ekonomi gündemi yoğun | Büyüme rakamları nasıl olacak? 3600 ek gösterge nasıl hesaplanıyor? Memura ve emekliye 3600 zammı nasıl olacak?

Son dakika haberlerine Eylül ayı içerisinde Türkiye’yi yoğun bir gündem bekliyor. Yarın 2. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. 3600 ek gösterge gündemin önemli maddelerinden biri Ekonomideki tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Faruk Erdem'in canlı yayında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

"Yarın açıklanacak rakamlar çok önemli. Yüzde 21 gibi bir rakam bekliyorum 2. Çeyrek için. Ama asıl önemli olan yıl sonu büyüme rakamları olacak. Bunun da yüzde 8'in üzerinde olması bekleniyor. Gelen işaretlerde onu gösteriyor.

2 Eylül'de ihracat rakamları açıklanacak. Hedef 200 milyar dolardı ve o da geçtiğimiz ay aşıldı. Çalışmaya devam ediyorlar ülkemiz için çok önemli.

3 Eylül'de enflasyon açıklanacak. Ağustos ayında en yüksek seviyeyi gördük bundan sonra düşüş bekleniyor. Fiyatlama alışkanlıkları ile ilgili yasalar da çıkmaya da başladı ve tedbirler de alınıyor. Enflasyonda düşüş olduktan sonra faizleri konuşmaya başlayacağız.

MİLYONLARIN GÖZÜ BU YASADA! MEMURA VE EMEKLİYE 3600 ZAMMI

Ek göster memurların maaşlarını belirleyen bir parametre. Bu ek gösterge memurun kıdemine ve unvanına göre değişiyor. Hükümet burada bir dengesizlik olduğunu tespit etmişti.

Öğretmen, polis, hemşire ve imam hatip için bir çalışma yaptı. Burada bir düzenleme yapılacağı zaman bazı dengesizliklerin devam edeceği görüldü.

3600 EK GÖSTERGE KAZANÇLARI

Mevcut 3600 sonrası Fark

(30 yıl hizmet için) Maaş İkramiye Maaş İkramiye Maaş İkramiye

Öğretmen 4.273 153.980 5.213 187.962 943 33.982

Polis 4.273 153.980 5.213 187.962 943 33.982

Hemşire 4.150 149.665 5.213 187.962 1.063 38.297

İmam-hatip 4.270 153.980 5.213 187.962 943 33.982

EK GÖSTERGE 2200'DEN 3600'E ÇIKARSA

Emekli maaşı artışı 1.200 TL

İkramiye artışı 45.210 TL

EK GÖSTERGE 3000'DEN 3600'E ÇIKARSA

Emekli maaş artışı 1.100 TL

İkramiye artışı 41.500 TL

Not: Rakamlar ortalamadır. Kıdem, derece ve unvana göre farklılık gösterir.

YAPILANDARMDA SÜRE UZATILDI İŞTE YENİ TAKVİM

Başvuru: 31 Ağustos

Peşin ödeme/İlk taksit

- Vergi için: 1 Kasım

- Prim için: 30 Kasım

BAŞVURAN KAZANIYOR! SGK BORÇLARI

Başvuran kişi: 600 bin

Yapılandırılan borç: 30 Milyar TL

VERGİ BORÇLARI

Başvuran kişi: 3.5 milyon kişi

Yapılandırılan borç: 69,1 Milyar TL

KREDİ İLE EMEKLİLİK FIRSATI

Kimler alabiliyor?

- Borcu ödediğinde 4/A'dan ya da 4/B'den emekli olabilecekler

- Ek-5 ve Ek-6 kapsamında

- Durdurulan hizmetleri ihya edecekler

- Borçlanma ile emekli olacaklar

KAÇ LİRA ÖDENECEK

Süre Borçlanma tutarı (TL) Kredi taksiti Toplam ödeme

Askerlik (18 aylık) 20,606 790,37 28.453,32

Doğum (24 aylık) 27.475 1.053,84 37.938,24

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