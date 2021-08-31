Türkiye’de ekonomi gündemi yoğun | Büyüme rakamları nasıl olacak? 3600 ek gösterge nasıl hesaplanıyor? Memura ve emekliye 3600 zammı nasıl olacak?

Faruk Erdem'in canlı yayında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

"Yarın açıklanacak rakamlar çok önemli. Yüzde 21 gibi bir rakam bekliyorum 2. Çeyrek için. Ama asıl önemli olan yıl sonu büyüme rakamları olacak. Bunun da yüzde 8'in üzerinde olması bekleniyor. Gelen işaretlerde onu gösteriyor.

2 Eylül'de ihracat rakamları açıklanacak. Hedef 200 milyar dolardı ve o da geçtiğimiz ay aşıldı. Çalışmaya devam ediyorlar ülkemiz için çok önemli.