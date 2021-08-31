Türkiye’de ekonomi gündemi yoğun | Büyüme rakamları nasıl olacak? 3600 ek gösterge nasıl hesaplanıyor? Memura ve emekliye 3600 zammı nasıl olacak?
Son dakika haberlerine Eylül ayı içerisinde Türkiye’yi yoğun bir gündem bekliyor. Yarın 2. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. 3600 ek gösterge gündemin önemli maddelerinden biri Ekonomideki tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdem'in canlı yayında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
"Yarın açıklanacak rakamlar çok önemli. Yüzde 21 gibi bir rakam bekliyorum 2. Çeyrek için. Ama asıl önemli olan yıl sonu büyüme rakamları olacak. Bunun da yüzde 8'in üzerinde olması bekleniyor. Gelen işaretlerde onu gösteriyor.
2 Eylül'de ihracat rakamları açıklanacak. Hedef 200 milyar dolardı ve o da geçtiğimiz ay aşıldı. Çalışmaya devam ediyorlar ülkemiz için çok önemli.
3 Eylül'de enflasyon açıklanacak. Ağustos ayında en yüksek seviyeyi gördük bundan sonra düşüş bekleniyor. Fiyatlama alışkanlıkları ile ilgili yasalar da çıkmaya da başladı ve tedbirler de alınıyor. Enflasyonda düşüş olduktan sonra faizleri konuşmaya başlayacağız.
MİLYONLARIN GÖZÜ BU YASADA! MEMURA VE EMEKLİYE 3600 ZAMMI
Ek göster memurların maaşlarını belirleyen bir parametre. Bu ek gösterge memurun kıdemine ve unvanına göre değişiyor. Hükümet burada bir dengesizlik olduğunu tespit etmişti.
Öğretmen, polis, hemşire ve imam hatip için bir çalışma yaptı. Burada bir düzenleme yapılacağı zaman bazı dengesizliklerin devam edeceği görüldü.
3600 EK GÖSTERGE KAZANÇLARI
Mevcut 3600 sonrası Fark
(30 yıl hizmet için) Maaş İkramiye Maaş İkramiye Maaş İkramiye
Öğretmen 4.273 153.980 5.213 187.962 943 33.982
Polis 4.273 153.980 5.213 187.962 943 33.982
Hemşire 4.150 149.665 5.213 187.962 1.063 38.297
İmam-hatip 4.270 153.980 5.213 187.962 943 33.982
EK GÖSTERGE 2200'DEN 3600'E ÇIKARSA
Emekli maaşı artışı 1.200 TL
İkramiye artışı 45.210 TL
EK GÖSTERGE 3000'DEN 3600'E ÇIKARSA
Emekli maaş artışı 1.100 TL
İkramiye artışı 41.500 TL
Not: Rakamlar ortalamadır. Kıdem, derece ve unvana göre farklılık gösterir.
YAPILANDARMDA SÜRE UZATILDI İŞTE YENİ TAKVİM
Başvuru: 31 Ağustos
Peşin ödeme/İlk taksit
- Vergi için: 1 Kasım
- Prim için: 30 Kasım
BAŞVURAN KAZANIYOR! SGK BORÇLARI
Başvuran kişi: 600 bin
Yapılandırılan borç: 30 Milyar TL
VERGİ BORÇLARI
Başvuran kişi: 3.5 milyon kişi
Yapılandırılan borç: 69,1 Milyar TL
KREDİ İLE EMEKLİLİK FIRSATI
Kimler alabiliyor?
- Borcu ödediğinde 4/A'dan ya da 4/B'den emekli olabilecekler
- Ek-5 ve Ek-6 kapsamında
- Durdurulan hizmetleri ihya edecekler
- Borçlanma ile emekli olacaklar
KAÇ LİRA ÖDENECEK
Süre Borçlanma tutarı (TL) Kredi taksiti Toplam ödeme
Askerlik (18 aylık) 20,606 790,37 28.453,32
Doğum (24 aylık) 27.475 1.053,84 37.938,24
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