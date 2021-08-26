Erken doğumu önleyecek bakteri tespit edildi! Risk önceden belirlenebilir
İngiltere’de yapılan bir araştırma, tüm dünyayı heyecanlandırdı. 346 hamile kadının sağlık verilerini inceleyen bilim insanları, erken doğumun önüne geçebilecek bir bakteri türü tespit etti.
Her yıl binlerce bebek, erken doğuyor. Ve bazıları ömür boyu süren sağlık sorunları yaşıyor.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Bebek, "Erken doğum tüm dünyada sık görülen yüzde 5 ile 10 arasında görülebilen bir durum ve hem bebeğe hem aileye ve sağlık sistem, ne büyük yük oluşturan bir durum." diye konuştu.
İngiltere'de 346 hamile kadının sağlık verilerini inceleyen bilim insanları, erken doğumun önüne geçebilecek bir bakteri türü tespit etti.
Arzu Bebek, "Halk arasında süt bakterisi olarak bilinen probiyotik katkılı süt ürünlerinde bulunan vajinada daha az olduğu görülmüş. bu durumun erken doğum riskini arttıracağı ispatlanmış." ifadelerini kullandı.
İngiltere'de yapılan bir araştırma, erken doğum riskinin hamileliğin ilk haftalarında tespit edilebileceğini ortaya koydu.
Uzman isimi Arzu Bebek, "Hamileliğin ilk haftalarında anne adaylarının bu bakterinin olup olmadığını araştırarak öğrenebileceklerini bu araştırma sayesinde gördük." dedi.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Bebek, erken doğum riskine karşı "Probiyotik" tüketilmesini öneriyor.
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