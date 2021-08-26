Erken doğumu önleyecek bakteri tespit edildi! Risk önceden belirlenebilir

Her yıl binlerce bebek, erken doğuyor. Ve bazıları ömür boyu süren sağlık sorunları yaşıyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Bebek, "Erken doğum tüm dünyada sık görülen yüzde 5 ile 10 arasında görülebilen bir durum ve hem bebeğe hem aileye ve sağlık sistem, ne büyük yük oluşturan bir durum." diye konuştu.