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Okul servislerinde 6 Eylül alarmı! Servis çalışanları aşılanıyor mu? Okul servisleri yeni döneme hazır mı?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
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Okul servislerinde 6 Eylül alarmı! Servis çalışanları aşılanıyor mu? Okul servisleri yeni döneme hazır mı?

Pandemi de normalleşme süreciyle birlikte okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak. Okul servisleri de son hazırlıklarını yaptı, salgına karşı da tedbirler alındı. Aşı olmak istemeyen servis şoförlerinden ise haftada iki kez PCR testi istenecek.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı da, Sağlık Bakanlığı ile yaptığı ortak çalışma ile, "Covıd-19 salgınında okullarda alınması gereken önlemler rehberi"ni güncelledi.

Aşı olmayan okul çalışanlarına haftada en az 2 defa PCR testi zorunluluğu getirildi.

Çoğunluğu 16 kişilik olan araçlarda 'tek koltuk' kullanımı gibi zorunluluk bulunmazken, Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, servis içinde hijyen kurallarına uygun önlemler aldıklarını da dile getirdi.

PEKİ SERVİS ŞOFÖRLERİ YENİ DÖNEME HAZIR MI?

Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, "Araçları dezenfekte ediyoruz. Çocuklarımız içinb çocuk maskesi hostesler için büyük maskesi hazırladık arabalarımıza koyduk yine çocuklar arabalara bindikleri zaman ellerini dezenfekte etsin diye aparatlarımızı hazırladık." dedi.

Öztürk, valiliğin aşı tavsiye kararına gelen tepkilere ise servis çalışanlarının olumlu baktığını söyledi.

Hamza Öztürk, "Bir de bunun yanında İstanbul Valiliğimizin talebi üzerine tüm servis çalışanlarımız mutlaka aşı olmalarını istedik bu bir tavsiye kararı tabii ki aşı olmak istemeyen arkadaşlarımız da haftada en az iki defa PCR testi yapacaktır. Tavsiyelere gelen tepkilere baktık olumsuz tepki çok az hemen hemen herkes artık çalışmak istiyor." ifadelerini kullandı.

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