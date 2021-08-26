Okul servislerinde 6 Eylül alarmı! Servis çalışanları aşılanıyor mu? Okul servisleri yeni döneme hazır mı?

Hamza Öztürk, "Bir de bunun yanında İstanbul Valiliğimizin talebi üzerine tüm servis çalışanlarımız mutlaka aşı olmalarını istedik bu bir tavsiye kararı tabii ki aşı olmak istemeyen arkadaşlarımız da haftada en az iki defa PCR testi yapacaktır. Tavsiyelere gelen tepkilere baktık olumsuz tepki çok az hemen hemen herkes artık çalışmak istiyor." ifadelerini kullandı.

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