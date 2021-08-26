Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP’de ince hesaplar yapılıyor

Millet İttifakı'nda kazanlar kaynıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için verilen yarış hızlandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun peş peşe cumhurbaşkanı adaylığı sinyalinin ardından CHP üçe bölündü.

Parti yönetimi Kılıçdaroğlu'nu şimdiden Aday ilan etse de Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş adaylık hayallerinden vazgeçmiş değil. Öyle ki yavaş katıldığı canlı yayın programında adaylık için genel başkanların onayını işaret etti.