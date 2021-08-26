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Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP’de ince hesaplar yapılıyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
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Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP’de ince hesaplar yapılıyor

Muhalefette cumhurbaşkanı adaylığı yılan hikayesine döndü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun peş peşe adaylık sinyalinin ardından CHP üçe bölündü. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da adaylığa yeşil ışık yaktı. Genel başkanların onay şartını öne sürdü. İYİ Parti yönetimi ise Meral Akşener'i aday olarak görmek istiyor. HDP cephesinde de Selahattin Demirtaş sesleri yükseliyor. Dengelerin sık sık değiştiği muhalefette adaylık yarışını kimin kazanacağı merak konusu.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Millet İttifakı'nda kazanlar kaynıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için verilen yarış hızlandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun peş peşe cumhurbaşkanı adaylığı sinyalinin ardından CHP üçe bölündü.

Parti yönetimi Kılıçdaroğlu'nu şimdiden Aday ilan etse de Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş adaylık hayallerinden vazgeçmiş değil. Öyle ki yavaş katıldığı canlı yayın programında adaylık için genel başkanların onayını işaret etti.

İYİ Parti yönetimi ise Meral Akşener'i aday olarak görmek istiyor. Bu da ittifak odaklarını zaman zaman karşı karşıya getiriyor.

HDP, şartlarının kabul edilmesi halinde Millet İttifakı'nın adayını desteklemeye hazır. Aksi takdirde Selahattin Demirtaş'ın yeniden adaylığı gündeme gelebilir.

Dengelerin sık sık değiştiği muhalefette adaylık yarışını kimin kazanacağını zaman gösterecek.

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