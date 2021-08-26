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Mehmetçik Afganistan'dan dönüyor | Tahliye nasıl olacak? Ne kadar sürecek? Süreç nasıl işleyecek?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
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Mehmetçik Afganistan’dan dönüyor | Tahliye nasıl olacak? Ne kadar sürecek? Süreç nasıl işleyecek?

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlayan Türk askerinin göreve devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Beklenen açıklamayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı, Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını bildirdi. Peki tahliye nasıl olacak? Ne kadar sürecek? Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

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Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlayan Türk askerinin göreve devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin soruyu yanıtladı. Bakan Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. Öte yandan Türk askerlerini taşıyan ilk uçağın saat 11.45'te Ankara'ya ineceği bildirildi.

Mehmetçik Afganistan’dan dönüyor | Tahliye nasıl olacak? Ne kadar sürecek? Süreç nasıl işleyecek?

Peki tahliye nasıl olacak? Ne kadar sürecek? Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Mehmetçik Afganistan’dan dönüyor | Tahliye nasıl olacak? Ne kadar sürecek? Süreç nasıl işleyecek?

TÜRK ASKERLERİ NEDEN AFGANİSTAN'DAYDI?

ABD'nin bu 11 Eylül 2001 saldırısı sonrasında NATO'nun da 5. Maddeyi işleterek kendisiyle birlikte burada terörle mücadele kapsamında başlattığı bir misyon var. Bu misyon içerisinde ABD İngiltere ve diğer bazı ülkeler muhalif unsurlarla burada terörle mücadele ettiler. Türkiye ise burada sadece sivil görevleri veya bir takım geri plandaki insani faaliyetleri yönetmek için bulundu. Ama tamamen NATO kapsamındaki bir görev icra edildi. Bunun dışında herhangi bir şey yoktu.

Mehmetçik Afganistan’dan dönüyor | Tahliye nasıl olacak? Ne kadar sürecek? Süreç nasıl işleyecek?

TÜRK ASKERİ ALNININ AKIYLA GERİ DÖNÜYOR

Şimdi ABD Başkanı Joe Biden buradan ayrılmak istediklerini ifade etti ve bir plan açıkladı. Peşinden NATO ülkeleri de aynı kapsam içerisinde karar aldılar dediler ki ABD gidiyorsa demek ki bizim de işimiz bitmiştir şeklinde. Burada iki nokta ortaya çıkıyor. Bir tanesi NATO ile birlikte giden uluslararası hukuk ve haklar çerçevesinde orada bulunan Türk askeri NATO ile birlikte gitti NATO ile birlikte geri dönecektir bu çok doğal. İkincisi ise evet orada Afgan kardeşlerimiz bizim bulunmamızla ilgili olarak süreçte eğer ki bir ortak talepte bulunur da buranın hem emniyeti hem de işletilmesi ile ilgili faaliyetlerde tecrübesine ve güvenirliğine istinaden bulunması talep edilirse bu değerlendirilecek idi. Şimdi bu değerlendirme süreci yaklaşık 10-15 gün görüşmeler şeklinde devam etti. Öyle anlaşılıyor ki Taliban kendisi ile ilgili olan bu süreci işletecek. Dolayısıyla Türk askeri de yapmış olduğu bu uzun süreli görevi tamamlıyor anlının akıyla geri dönüyor. Aslında işin tabiatı bu.

Mehmetçik Afganistan’dan dönüyor | Tahliye nasıl olacak? Ne kadar sürecek? Süreç nasıl işleyecek?

TAHLİYE NE KADAR SÜRER?

Bunu ikiye ayırmak lazım bir tanesi öncü gidecek birlikler bir de en sonunda geri planda bütün işlemleri tamamlayıp bu işin resmiyeti bakımından da devredilecek bir takım şeyler olabilir. Biraz kağıt işi olarak bakmak da buna uygun olur açıkçası. Bu öncü birliklerin tahliyesine başlandı. Bunlar doğrudan Türkiye'ye gelenler veya Pakistan üzerinden gelenler şeklinde düşünülmelidir. Burada hızlıca hareket edilecektir.

Mehmetçik Afganistan’dan dönüyor | Tahliye nasıl olacak? Ne kadar sürecek? Süreç nasıl işleyecek?

TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLÜ

Dolayısıyla geri dönüşle ilgili bir problem yok ama arkadan gelecek çok küçük bir unsur diyelim kaç kişi olduğunu tabii bilemiyoruz şu anda bunlar da son işlemleri devir işlemlerini yaptıktan sonra döneceklerdir. Türkiye'nin burada eli güçlü. Neden güçlü? Afgan halkıyla olan münasebetleri hem de uluslararası camia ile ilgili yaptığı hizmetler bakımından takdirlik bir durumu var. Katkıda bulunmuş bir askeri birlikten bahsediyoruz. Dolayısıyla dönüşte bir sorun yok. Burada bir çatışmaya bir husumete dair herhangi bir husus olsaydı endişeli yaklaşacaktık öyle bir şey yok. Dolayısıyla sağlıklı bir periyoda denk gelecek şekilde olacaktır.

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