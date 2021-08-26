Mehmetçik Afganistan’dan dönüyor | Tahliye nasıl olacak? Ne kadar sürecek? Süreç nasıl işleyecek?

TÜRK ASKERİ ALNININ AKIYLA GERİ DÖNÜYOR

Şimdi ABD Başkanı Joe Biden buradan ayrılmak istediklerini ifade etti ve bir plan açıkladı. Peşinden NATO ülkeleri de aynı kapsam içerisinde karar aldılar dediler ki ABD gidiyorsa demek ki bizim de işimiz bitmiştir şeklinde. Burada iki nokta ortaya çıkıyor. Bir tanesi NATO ile birlikte giden uluslararası hukuk ve haklar çerçevesinde orada bulunan Türk askeri NATO ile birlikte gitti NATO ile birlikte geri dönecektir bu çok doğal. İkincisi ise evet orada Afgan kardeşlerimiz bizim bulunmamızla ilgili olarak süreçte eğer ki bir ortak talepte bulunur da buranın hem emniyeti hem de işletilmesi ile ilgili faaliyetlerde tecrübesine ve güvenirliğine istinaden bulunması talep edilirse bu değerlendirilecek idi. Şimdi bu değerlendirme süreci yaklaşık 10-15 gün görüşmeler şeklinde devam etti. Öyle anlaşılıyor ki Taliban kendisi ile ilgili olan bu süreci işletecek. Dolayısıyla Türk askeri de yapmış olduğu bu uzun süreli görevi tamamlıyor anlının akıyla geri dönüyor. Aslında işin tabiatı bu.