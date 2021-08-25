Son dakika: Diyarbakır ailelerinden HDP’ye siyah çelenk

"DOĞU'DA PKK-HDP ZULMÜ VAR"

Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın: HDP 6 yıldır benim oğlumu benden kopardı. Bunlarda hiç vicdan yoktur. Anne ve babaları temsilen bugün Ankara'dayız. HDP'li tek bir milletvekili cesaretli çıkıp da maalesef bu Kürt ailelerine sahip çıkmadılar. Siz anne baba değil misiniz? Evde kendi evlatlarınızın yüzüne nasıl bakabiliyorsunuz? Ben oğlumu gördüm tanımadım. 6 yıldır ben oğlumu görmedim. Eşim ilaç tedavisi görüyor. Dünya gözüyle bir oğlumu göreyim diyor, evlat hasretiyle yanıyor. Neden bizim çocuklarımızı PKK'ya satıyorlar? Hiç mi bunlarda vicdan yoktur. Kürt için mücadele ediyoruz diyorlar Kürdü öldürüyorlar. Zaman zaman HDP açıklamalarında diyor ya zulüm var Doğu'da doğrudur PKK zulmü var, HDP zulmü var.