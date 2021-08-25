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Son dakika: Diyarbakır ailelerinden HDP’ye siyah çelenk

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
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Son dakika: Diyarbakır ailelerinden HDP’ye siyah çelenk

Son dakika haberi... Diyarbakır'da 722 gündür evlat nöbeti tutan aileler Ankara'da. Aileler, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bırakarak tepkilerini gösterdi. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı. Acılı babalar, HDP'ye destek veren CHP ve İYİ Parti'ye seslendiler. Süleyman Aydın, "3 Eylül’de Türkiye nöbette olacak. Birlikte HDP’nin iç yüzünü ortaya çıkaralım. Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini istiyorsun 9 yaşındaki çocuğun tahliyesi nerede? Bu çocuklarımızın tahliyesini neden istemiyorsunuz. He HDP ha CHP olmuş artık." şeklinde konuştu.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Diyarbakır'da 722 gündür evlat nöbeti tutan aileler HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı. Aileler basın mansuplarına açıklamalarda bulundu.

BUNLAR KÜRT'Ü TEMSİL EDEMEZLER

Celil Bektaş: 2019 5 Mayıs'ta HDP tarafından oğlum dağa gitti. Gençlik kollarından montu kimliği çıktı. Aynı zamanda HDP bunu kabul etti. Biz dünyaya başkaldırdık. Bunlar Kürt'ü temsil edemezler Kürt biziz. Her zaman bunu söylüyorum Ankara'da Türk'üm, Diyarbakır'da Kürt'üm, Trabzon'da Lazım. Bunlar elini çeksinler yakamızdan.

"ABD'NİN UŞAĞI DEĞİLİZ! TÜRKİYE KÜRT'ÜYÜZ"

Var olsun devletimiz sırtımızdadır. Biz bir şey kaybetmedik kazandık. 300 tane evladımızı getirdik. HDP bunu inkar etti. Evlatlarımız zor durumdadır. Siz yalan söylüyorsunuz. Biz ABD'nin uşağı değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Kürt'üyüz. Her zaman ve her yerde duruyoruz. Evladımız gelene kadar HDP'nin peşini bırakmayacağız. Yalan söylüyorlar çocukları kandırıyorlar.

CHP VE İP'E SESLENDİ

Biz bunun önünü keseceğiz. Biz evlatlarımız HDP'den istiyoruz. Benim oğlumu HDP götürdü. Ben burada CHP'ye İYİ Parti'ye söylüyorum samimiyse madem insan haklarından bahsediyorlar gelsinler. Samimi değiller hepimizi kandırdılar.

"DOĞU'DA PKK-HDP ZULMÜ VAR"

Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın: HDP 6 yıldır benim oğlumu benden kopardı. Bunlarda hiç vicdan yoktur. Anne ve babaları temsilen bugün Ankara'dayız. HDP'li tek bir milletvekili cesaretli çıkıp da maalesef bu Kürt ailelerine sahip çıkmadılar. Siz anne baba değil misiniz? Evde kendi evlatlarınızın yüzüne nasıl bakabiliyorsunuz? Ben oğlumu gördüm tanımadım. 6 yıldır ben oğlumu görmedim. Eşim ilaç tedavisi görüyor. Dünya gözüyle bir oğlumu göreyim diyor, evlat hasretiyle yanıyor. Neden bizim çocuklarımızı PKK'ya satıyorlar? Hiç mi bunlarda vicdan yoktur. Kürt için mücadele ediyoruz diyorlar Kürdü öldürüyorlar. Zaman zaman HDP açıklamalarında diyor ya zulüm var Doğu'da doğrudur PKK zulmü var, HDP zulmü var.

"HDP'YE DESTEK VERENLER ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN"

HDP artık bir kez daha devletimizin büyüklüğünü görsün. Devletimizin ne kadar çocuklar için hassas çalıştıklarını görsün. Biz bunların kapısından kalkmayacağız. Zaten bizim çocuklarımızı dağa gönderdiklerinde biz ölmüşüz. Gelsinler bizi de öldürsünler. HDP'ye destek veren insanlar elinizi vicdanınıza koyun Neden bize sahip çıkmıyorsunuz? Neden bizden kaçıyorsunuz? Biz Kürt'üz sonuna kadar ama biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt'üyüz. ABD'nin değiliz. Biz asla vatanımıza ihanet etmiyoruz.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak buradan tüm sivil toplum örgütlerine de sesleniyoruz 3 Eylül'de 3'üncü yılımıza gireceğiz herkesi yanımıza davet ediyoruz. Barışı isteyenler çocuklarımızın ölümünü istemeyenler terörün bitmesini isteyenler gelsinler bize destek versinler. 3 Eylül'de Türkiye nöbette olacak. Birlikte HDP'nin iç yüzünü ortaya çıkaralım. Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istiyorsun 9 yaşındaki çocuğun tahliyesi nerede? Bu çocuklarımızın tahliyesini neden istemiyorsunuz? Ha HDP ha CHP olmuş artık.

Diyarbakır ailelerinden HDP’ye siyah çelenk DİYARBAKIR AİLELERİNDEN HDP'YE SİYAH ÇELENK

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