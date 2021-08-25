Taksici ve yolcu polemiği! Yolcular ve taksiciler ne istiyor?
Hepsi değil ama bazı taksiciler diğer meslektaşlarını da zor durumda bırakıyor. Yani hakkıyla çalışanlarda aralarındaki o çürükler yüzünden sorunlar ile karşı karşıya kalıyor. A Haber hem taksicilere hem de yolculara mikrofon uzattık. İşte şikayetlerin nedenleri ve cevaplar…
Gün içerisinde binlerce kişi ulaşımını sağlamak için taksiyi tercih ediyor ancak zaman zaman şikayetçide olabiliyor çünkü bazı taksiciler ya taksi metreyi açmıyor ya da kısa mesafe olduğu için gitmek istemiyor.
Peki taksiciler ve yolcular birbirinden ne istiyor? A Haber Üsküdar'da her iki tarafa mikrofon uzattı
- Yolcuların bazı taksicilerden şikayeti çok.
- Biz geçen gün Caddebostan saat 11 de taksici durduramadık durmuyor.
- Şikayet var biraz kısa mesafede gelmiyorlar.
- Aslında yani kısa mesafe diye bir şey olmaması lazım nasip işi bu.
- Kısa gidersin oradan sağlam bir iş alırsın daha güzel olur yani.
Diğer bir sorun ise, bazı taksicilerin fazla ücret için yolu uzatması oluyor
- Havaalanından gelenlerin fazla ücret almışlar veya dolaştırıyorlar dürüst çalıştırsınlar.
- Daha çok o karşı Avrupa yakasında oluyor turistlere karşı çok yanlış
- Bir de insanla alakalı bir durum bence.
Ve her müşterinin alınmaması...
- Esenler otogar taksicileri bir düzene soksunlar otogardan evime geleceğim nereye gideceğini soruyor yazan fiyat 18 lira beğendikleri için gelmiyorlar.
- Kafayı uzatıyorum hemen diyor ki nereye gideceksin yakın mesafe ise götürmüyor. Yolun üzeri ise alıyor.
- Önümdeki araç kısa mesafe almadığı zaman 153 arıyorum şikayet ediyorum. Niye etmeyeceğim ki neticede hakka giriyor baktığınız zaman.
Ve hem müşteriyi hem de taksicileri mağdur eden o değişim saati
- İki ile üç arası mesela müşteri çok sıkıntı yaşıyor niye araç değişim saati.
- Bizim öbür şoförün hakkını düşünmemiz gerekiyor çünkü genelde o saatlerde zaten taksici bulamıyor İstanbul'da
- Boş oluyor almıyor müşterileri yanlış anlayanlar oluyor.
- Ben 32 seneden beri İstanbul'da yaşıyorum hep bu sorun ile karşı karşıyayım.
- Ben sigara kullanmıyorum her bindiğim takside sigara içen taksiciyi uyarmaktan ben uyarmamak için taksiye binmiyorum.
- Yüzde 20'lik kısım komple bizi kötü gösteriyor geri kalan yüzde 80 işini severek yapıyor.
- Çoğunlukla duraktan çağırıyorum daha iyi oluyor biliyorsunuz en azından kiminle nereye gittiğinizi.
- Ben güzel bir davranış yaparsam taksiye binersem haliyle o da bana güzel davranır yolcuya da bağlı ama.
- Bir kere bir taksiye bindim şoke oldum. Çok beyefendi taksiciydi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 üniversiteler hangi tarihte açılır?
- Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları bugün, saat kaçta açıklanır? ÖSYM son dakika açıklamaları...
- Yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu hangi tarihte bitecek?
- Başvurana 5.000 TL ödeme! Emekliler başvuru yapabiliyor! Bankalar harekete geçti...
- Masumlar Apartmanı'nda yeni sezon öncesi şok! İlk ayrılık ufukta görüldü! O isimden sonra...
- MEB son dakika tarih verdi! Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıf ve anaokulları ayın kaçında açılıyor?
- Sıfır araba fiyatlarında değişim! ÖTV değişikliği sonrasında liste güncellendi! Volkswagen, Citroen, Skoda, Seat...
- İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak 2021? İŞKUR TYP başvuru takvimi açıklandı mı, belli mi?
- Ve son dakika belli oldu! SGK değişikliği son dakika duyurdu! Flaş 3 ay detayı...
- YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak 2021? YKS 2. tercih takvimi açıklandı mı? Tercih kılavuzu...
- Kredi faiz oranlarında bahar rüzgarı! Bankalar peş peşe güncelliyor! Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...