Taksici ve yolcu polemiği! Yolcular ve taksiciler ne istiyor?

Gün içerisinde binlerce kişi ulaşımını sağlamak için taksiyi tercih ediyor ancak zaman zaman şikayetçide olabiliyor çünkü bazı taksiciler ya taksi metreyi açmıyor ya da kısa mesafe olduğu için gitmek istemiyor.

Peki taksiciler ve yolcular birbirinden ne istiyor? A Haber Üsküdar'da her iki tarafa mikrofon uzattı

- Yolcuların bazı taksicilerden şikayeti çok.

- Biz geçen gün Caddebostan saat 11 de taksici durduramadık durmuyor.