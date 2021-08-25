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Taksici ve yolcu polemiği! Yolcular ve taksiciler ne istiyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
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Taksici ve yolcu polemiği! Yolcular ve taksiciler ne istiyor?

Hepsi değil ama bazı taksiciler diğer meslektaşlarını da zor durumda bırakıyor. Yani hakkıyla çalışanlarda aralarındaki o çürükler yüzünden sorunlar ile karşı karşıya kalıyor. A Haber hem taksicilere hem de yolculara mikrofon uzattık. İşte şikayetlerin nedenleri ve cevaplar…

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Gün içerisinde binlerce kişi ulaşımını sağlamak için taksiyi tercih ediyor ancak zaman zaman şikayetçide olabiliyor çünkü bazı taksiciler ya taksi metreyi açmıyor ya da kısa mesafe olduğu için gitmek istemiyor.

Peki taksiciler ve yolcular birbirinden ne istiyor? A Haber Üsküdar'da her iki tarafa mikrofon uzattı

- Yolcuların bazı taksicilerden şikayeti çok.

- Biz geçen gün Caddebostan saat 11 de taksici durduramadık durmuyor.

- Şikayet var biraz kısa mesafede gelmiyorlar.

- Aslında yani kısa mesafe diye bir şey olmaması lazım nasip işi bu.

- Kısa gidersin oradan sağlam bir iş alırsın daha güzel olur yani.

Diğer bir sorun ise, bazı taksicilerin fazla ücret için yolu uzatması oluyor

- Havaalanından gelenlerin fazla ücret almışlar veya dolaştırıyorlar dürüst çalıştırsınlar.

- Daha çok o karşı Avrupa yakasında oluyor turistlere karşı çok yanlış

- Bir de insanla alakalı bir durum bence.

Ve her müşterinin alınmaması...

- Esenler otogar taksicileri bir düzene soksunlar otogardan evime geleceğim nereye gideceğini soruyor yazan fiyat 18 lira beğendikleri için gelmiyorlar.

- Kafayı uzatıyorum hemen diyor ki nereye gideceksin yakın mesafe ise götürmüyor. Yolun üzeri ise alıyor.

- Önümdeki araç kısa mesafe almadığı zaman 153 arıyorum şikayet ediyorum. Niye etmeyeceğim ki neticede hakka giriyor baktığınız zaman.

Ve hem müşteriyi hem de taksicileri mağdur eden o değişim saati

- İki ile üç arası mesela müşteri çok sıkıntı yaşıyor niye araç değişim saati.

- Bizim öbür şoförün hakkını düşünmemiz gerekiyor çünkü genelde o saatlerde zaten taksici bulamıyor İstanbul'da

- Boş oluyor almıyor müşterileri yanlış anlayanlar oluyor.

- Ben 32 seneden beri İstanbul'da yaşıyorum hep bu sorun ile karşı karşıyayım.

- Ben sigara kullanmıyorum her bindiğim takside sigara içen taksiciyi uyarmaktan ben uyarmamak için taksiye binmiyorum.

- Yüzde 20'lik kısım komple bizi kötü gösteriyor geri kalan yüzde 80 işini severek yapıyor.

- Çoğunlukla duraktan çağırıyorum daha iyi oluyor biliyorsunuz en azından kiminle nereye gittiğinizi.

- Ben güzel bir davranış yaparsam taksiye binersem haliyle o da bana güzel davranır yolcuya da bağlı ama.

- Bir kere bir taksiye bindim şoke oldum. Çok beyefendi taksiciydi.

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