Diyarbakır annelerinden yeni karar! A Haber canlı yayınında duyurdular

"KANDİL YIKILACAK HDP KAPANACAK"

Geçtiğimiz günlerde evladına kavuşan Ayşegül Biçer de eyleme katılarak acılı ailelere desteğini sürdürdü. Biçer, "Ben evladımı kazandım, diğer annelerde evlatlarını kazanana kadar destek vermeye devam edeceğim. Anneler kazanacak başka yolu yok. Kandil yıkılacak HDP kapanacak" dedi.

ANNELERDEN "3 EYLÜL" MESAJI

Diyarbakır anneleri evlatları için başlattıkları nöbette 3 Eylül itibariyle tam 2 yılı geride bırakmış olacaklar. Anneler herkesi nöbetlerine destek olmaya davet etti.