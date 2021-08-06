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Alevler Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaştı! Termik santralde tehdit var mı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.08.2021 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021
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Alevler Yeniköy Termik Santrali’ne yaklaştı! Termik santralde tehdit var mı?

Yangının devam ettiği noktalardan biri Muğla'nın Milas ilçesi. Milas Gürceğiz'deki alevler Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaştı. Santralde itfaiye araçları ve TOMA'lar hazır bekliyor. Yeniköy Termik Santrali'nde yangın tehdidi var mı? Bölgeden detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

Bölgede bilgi kirliliği çok fazla. Sosyal medya olsun başka iletişim kanalları olsun buralardan dezenformasyon yapılıyor. Dün Akçakale'de öğleden sonra rüzgar etkisini artırdı. Ve bu yüzden alevler yükselmeye başladı.

Rüzgarın etkisiyle alevler yan köylere de sıçradı. Dün Kemerköy Termik Santrali'nde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı ve bir tehdit olmadığını ifade etti.

Yeniköy Termik Santrali bölgeden 10 kilometrelik bir mesafede. Buranın yakınında ise Bakırköy var ve alevler bu noktaya doğru ilerliyor. Bu alevlere hem karadan hem havadan müdahale ediliyor.

Jandarma bölgede tüm tedbirleri aldı ve bölgede yolları kapattı. Alevlerin Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerlemesi nedeniyle burada yangın tedbirleri alındı. Gürceğiz Mahallesi dün gece boşaltıldı.

Havadan helikopterler müdahalesini sürdürürken bölgede itfaiye araçları ve TOMA'lar hazır olarak bekliyor. Bölgeye iş makinaları ile hendekler kazılıyor. Rüzgarın bölgede 24 km süratle esmesi bekleniyor.

Dün rüzgarın hızı 2 km civarındaydı ancak bugün şiddetini artırdı. Bu durum bölgedeki tehdidi artırıyor. Alevler rüzgarın etkisiyle çoğalıyor. Bakırköy civarında alevler yükselmeye devam ediyor.

Alevler santrale doğru ilerlerken 5 km bir mesafe kaldı ve bölgede ağaçlar kesilerek tedbirler alınıyor. Hendekler kazıldı ekipler hazır olarak bekliyorlar. Kemerköy Termik Santrali güvene alındı ancak Yeniköy Termik Santrali'ne doğru alevler ilerliyor.

Termik santralde tehdit var mı? TERMİK SANTRALDE TEHDİT VAR MI?
Santralde yangın tehdidi SANTRALDE YANGIN TEHDİDİ

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