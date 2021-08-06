Alevler Yeniköy Termik Santrali’ne yaklaştı! Termik santralde tehdit var mı?

Bölgede bilgi kirliliği çok fazla. Sosyal medya olsun başka iletişim kanalları olsun buralardan dezenformasyon yapılıyor. Dün Akçakale'de öğleden sonra rüzgar etkisini artırdı. Ve bu yüzden alevler yükselmeye başladı.

Rüzgarın etkisiyle alevler yan köylere de sıçradı. Dün Kemerköy Termik Santrali'nde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı ve bir tehdit olmadığını ifade etti.