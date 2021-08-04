Hasar tespit çalışmaları hangi aşamada? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan A Haber’e özel açıklamalar

Türkiye'nin farklı noktalarında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. 34 ilde 160 yangın kontrol altına alındı. 5 ilde ise 14 yangın devam ediyor ve alev savaşçıları kontrol altına almak için büyük çaba sarf ediyor. Peki hasar tespit çalışmaları ne durumda? Vatandaşların akıllarındaki tüm sorulara A Haber canlı yayınına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum cevap verdi.

İşte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

33 mahallede çalışma yapıldı 3 mahallede çalışmalar devam ediyor. Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrası gereken tüm adımlar atılacak. En kısa sürede vatandaşın yarasını sarmak için uğraşıyoruz. Vatandaşımız milletine güveniyor. Bizler de onları mahcup etmemek için çalışıyoruz.