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Hasar tespit çalışmaları hangi aşamada? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan A Haber’e özel açıklamalar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
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Hasar tespit çalışmaları hangi aşamada? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan A Haber’e özel açıklamalar

Türkiye’nin günlerdir orman yangılarıyla mücadelesi aralıksız sürüyor. Havadan ve karadan ekipler cansiperane savaşıyor. Bir taraftan da devlet bölgede yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. İlk ödemeler yapıldı ve kira yardımı için adım atıldı. Yangın bölgesinde mağduriyetler nasıl gideriliyor? Evi zarar görenlere yeni konutlar ne zaman yapılacak? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tüm sorulara A Haber canlı yayınında cevap veriyor.

Türkiye'nin farklı noktalarında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. 34 ilde 160 yangın kontrol altına alındı. 5 ilde ise 14 yangın devam ediyor ve alev savaşçıları kontrol altına almak için büyük çaba sarf ediyor. Peki hasar tespit çalışmaları ne durumda? Vatandaşların akıllarındaki tüm sorulara A Haber canlı yayınına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum cevap verdi.

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İşte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

33 mahallede çalışma yapıldı 3 mahallede çalışmalar devam ediyor. Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrası gereken tüm adımlar atılacak. En kısa sürede vatandaşın yarasını sarmak için uğraşıyoruz. Vatandaşımız milletine güveniyor. Bizler de onları mahcup etmemek için çalışıyoruz.

Her mahalleye her köye gidiyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor onların ihtiyaçlarına göre hareket ediyoruz. Hayvanlarımızı korumak için mücadele ediyoruz. 50 bin lira kadar eşya ve gereken yardımları yapacağız.

Zarar gören hayvanların tespiti zarar gören tarım alanlarının tespiti yapılıyor bunlar için gereken adımları atacağız. Eş zamanlı konut yapımı için çalışacağız. Evlerin yapımı için çalışmalarımız sürüyor. 1 ay içerisinde inşaatlar başlayacak. En geç önümüzdeki yaz itibariyle evlerini ahırlarını camilerini inşa edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan süreci çok yakından takip ediyor. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için mücadele ediyoruz. Bizler burada uykusuz ve yorgun olabiliriz ama vatandaşlarımızın bize olan güvenlerini hissettikçe moralimiz yükseliyor.

Nasıl ki diğer illerde gereken adımları atıp vatandaşlarımızın yaralarını sardıysak burada da gereken adımları atacağız ve onların yaralarını saracağız. Burada 3 tane köyümüzü tamamen yenileceğiz. Bunlar bölgenin yöresel mimarisine uygun şekilde yapılacak.

Orman alanlarımız hiçbir şekilde imara açılmayacak. Biz nu iddiaları dikkate almıyoruz ve işimize bakıyoruz. Bundan önce bu işlem yapılması bundan sonra da yapılmayacak."

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