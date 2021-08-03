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Yangın bölgelerinde hava ne zaman serinleyecek? Rüzgar ne zaman yön değiştirecek? Cengiz Çelik A Haber'de açıkladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 03.08.2021 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021
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Yangın bölgelerinde hava ne zaman serinleyecek? Rüzgar ne zaman yön değiştirecek? Cengiz Çelik A Haber'de açıkladı

Yangın bölgelerindeki ve yurt genelindeki hava sıcaklıklarına yönelik A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik 3 gün daha sıcaklıkların yüksek seyredeceğini belirtirken, cumartesi günü için sevindiren bir gelişmeyi duyurdu. Çelik ayrıca yangın bölgelerindeki rüzgarın ne zaman döneceğini de canlı yayında açıkladı. İşte yurt genelinde hava durumu... Sıcaklıklar ne zaman azalacak? Yağmur ne zaman geliyor?

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik yangın bölgelerindeki hava sıcaklıklarını ilişkin A Haber ekranlarına özel değerlendirmelerde bulundu.

3 GÜN DAHA SICAKLIKLAR SÜRECEK

Önümüzdeki 3 gün daha batı bölgelerinde sıcak hava etkisini sürdürecek. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yüksek sıcaklıkla birlikte nem de ortalamaların biraz altında.

CUMARTESİ İÇİN SEVİNDİRİCİ HABER

Rüzgar da çok önemli. Artık orta kuvvette 20-30 kilometre civarında esiyor. Önümüzdeki 3 gün daha yüksek sıcaklık ve düşük nem devam edecek ama özellikle cumartesi günü 7-8 derecelik bir düşüş bekliyoruz.

YAĞMUR GELİYOR

Kuzeyden geçecek serin ve yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar mevsim normallerine inecek. Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de hafta sonu yağmur görülecek. Özellikle Toros mevkisinde yerel kısa süreli sağanak yağışlar olacak.

EGE'DE SICAKLIKLAR 32-33 DERECEYE İNECEK

Ege ve Akdeniz'de 40 dereceyi göreceğiz ancak hafta sonu 32-33 derecelere inecek. Pazar günü itibaren sıcaklıklar 3-4 derece artmaya başlayacak.

RÜZGARLARIN YÖNÜ DÖNECEK

Rüzgarların dönüşüyle birlikte hafta sonuna doğru batı ve güney batılı rüzgarlar da bekliyoruz. Sıcaklığın düşmesiyle ve rüzgarın güneye dönmesiyle birlikte nemde de artış bekliyoruz hafta sonunda.

5 GÜNLÜK YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

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