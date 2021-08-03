Yangın bölgelerinde hava ne zaman serinleyecek? Rüzgar ne zaman yön değiştirecek? Cengiz Çelik A Haber'de açıkladı
Yangın bölgelerindeki ve yurt genelindeki hava sıcaklıklarına yönelik A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik 3 gün daha sıcaklıkların yüksek seyredeceğini belirtirken, cumartesi günü için sevindiren bir gelişmeyi duyurdu. Çelik ayrıca yangın bölgelerindeki rüzgarın ne zaman döneceğini de canlı yayında açıkladı. İşte yurt genelinde hava durumu... Sıcaklıklar ne zaman azalacak? Yağmur ne zaman geliyor?
Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik yangın bölgelerindeki hava sıcaklıklarını ilişkin A Haber ekranlarına özel değerlendirmelerde bulundu.
CUMARTESİ İÇİN SEVİNDİRİCİ HABER
Rüzgar da çok önemli. Artık orta kuvvette 20-30 kilometre civarında esiyor. Önümüzdeki 3 gün daha yüksek sıcaklık ve düşük nem devam edecek ama özellikle cumartesi günü 7-8 derecelik bir düşüş bekliyoruz.
YAĞMUR GELİYOR
Kuzeyden geçecek serin ve yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar mevsim normallerine inecek. Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de hafta sonu yağmur görülecek. Özellikle Toros mevkisinde yerel kısa süreli sağanak yağışlar olacak.
EGE'DE SICAKLIKLAR 32-33 DERECEYE İNECEK
Ege ve Akdeniz'de 40 dereceyi göreceğiz ancak hafta sonu 32-33 derecelere inecek. Pazar günü itibaren sıcaklıklar 3-4 derece artmaya başlayacak.
RÜZGARLARIN YÖNÜ DÖNECEK
Rüzgarların dönüşüyle birlikte hafta sonuna doğru batı ve güney batılı rüzgarlar da bekliyoruz. Sıcaklığın düşmesiyle ve rüzgarın güneye dönmesiyle birlikte nemde de artış bekliyoruz hafta sonunda.
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