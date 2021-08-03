Yangın bölgelerinde hava ne zaman serinleyecek? Rüzgar ne zaman yön değiştirecek? Cengiz Çelik A Haber'de açıkladı

CUMARTESİ İÇİN SEVİNDİRİCİ HABER

Rüzgar da çok önemli. Artık orta kuvvette 20-30 kilometre civarında esiyor. Önümüzdeki 3 gün daha yüksek sıcaklık ve düşük nem devam edecek ama özellikle cumartesi günü 7-8 derecelik bir düşüş bekliyoruz.