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Emsal olacak banka kararı! Bitmeyen daireden banka da sorumlu olacak

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.08.2021 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021
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Emsal olacak banka kararı! Bitmeyen daireden banka da sorumlu olacak

İstinaf Mahkemesi, satın aldığı evi teslim edilmeyen on binlerce kişiyi ilgilendiren bir karar verdi. Buna göre, artık bitmeyen dairelerden bankalar da sorumlu olacak. Böylelikle oluşan mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor.

Artık bitmeyen dairelerden bankalar da sorumlu olacak. İstinaf Mahkemesi, satın aldığı evi teslim edilmeyen on binlerce kişiyi ilgilendiren emsal bir karara imza attı.

A Haber'e konuşan Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, "İsitnaf mahkemesinin projeye kredi vermiş bankayı sorumlu tutması çok yerinde ve adil bir karar." dedi.

Bir şikayet üzerine, projesi yarım kalan şirkete ödenen peşinat ile bankaya yapılan kredi ödemelerinin faiziyle tüketiciye iadesine karar verdi.

Avukat Ali Yüksel, "Eğer müteahhitlik projesine banka kredi vermişse o projeden krediyle daire alan tüketiciyi de korumuş oluyor. Yani tüketici dairesini alamazsa müteahitten parasını iade alabilir, bankadan da alabilir çünkü banka orada garantör ve kefil oluyor." ifadelerin kullandı.

Peki tüketiciler ödedikleri paranın döviz veya altın farkını da alabilecek mi?

Ali Yüksel, "Bunu da alabilirler çünkü bizim borçlar kanunumuz eğer tüketicinin aldığı bedel kendisinin ödediği bedelin satın alma gücünde bir değişiklik sağlıyorsa onun lehine bu farkı alabilir." diye konuştu.

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