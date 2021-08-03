Emsal olacak banka kararı! Bitmeyen daireden banka da sorumlu olacak

Avukat Ali Yüksel, "Eğer müteahhitlik projesine banka kredi vermişse o projeden krediyle daire alan tüketiciyi de korumuş oluyor. Yani tüketici dairesini alamazsa müteahitten parasını iade alabilir, bankadan da alabilir çünkü banka orada garantör ve kefil oluyor." ifadelerin kullandı.