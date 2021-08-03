Emsal olacak banka kararı! Bitmeyen daireden banka da sorumlu olacak
İstinaf Mahkemesi, satın aldığı evi teslim edilmeyen on binlerce kişiyi ilgilendiren bir karar verdi. Buna göre, artık bitmeyen dairelerden bankalar da sorumlu olacak. Böylelikle oluşan mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor.
Artık bitmeyen dairelerden bankalar da sorumlu olacak. İstinaf Mahkemesi, satın aldığı evi teslim edilmeyen on binlerce kişiyi ilgilendiren emsal bir karara imza attı.
A Haber'e konuşan Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, "İsitnaf mahkemesinin projeye kredi vermiş bankayı sorumlu tutması çok yerinde ve adil bir karar." dedi.
Bir şikayet üzerine, projesi yarım kalan şirkete ödenen peşinat ile bankaya yapılan kredi ödemelerinin faiziyle tüketiciye iadesine karar verdi.
Avukat Ali Yüksel, "Eğer müteahhitlik projesine banka kredi vermişse o projeden krediyle daire alan tüketiciyi de korumuş oluyor. Yani tüketici dairesini alamazsa müteahitten parasını iade alabilir, bankadan da alabilir çünkü banka orada garantör ve kefil oluyor." ifadelerin kullandı.
Peki tüketiciler ödedikleri paranın döviz veya altın farkını da alabilecek mi?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı CTE son açıklamalar
- Kabine kararları: Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Yasaklar başlıyor mu? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
- Bugün toplantı var mı? 2 Ağustos Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
- KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sonuçları ne zaman belli olacak?
- Memur zammı belli oluyor! Toplu sözleşme ile 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
- LGS üçüncü tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
- Kabine toplantısı ertelendi mi? 2 Ağustos Kabine toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
- Tekirdağ elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos Çorlu, Şarköy'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Bursa elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos Bursa'da elektrikler neden kesildi, ne zaman gelecek?
- Türkiye geneli elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- LGS 2. nakil boş kontenjanlar sorgulama! 2021 MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Taban puanlar...
- Emekli olmak isteyene müjde! Daha sonra maaştan kesilecek! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan flaş hamle...