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Türkiye'de 73 milyon doz aşı yapıldı? İstanbul'da son durum ne?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
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Türkiye'de 73 milyon doz aşı yapıldı? İstanbul'da son durum ne?

Türkiye'de 73 milyon doz koronavirüs aşısı uygulaması yapıldı. Peki İstanbul’da durum ne? Kaç kişiye aşı yapıldı? Tüm detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, A Haber canlı yayınında anlattı.

Türkiye'de vakalar son dönemde 20 binleri geçti. Koronavirüse karşı en büyük silahımız aşılar. İstanbul'da kaç doz aşı yapıldı? Prof. Dr. Nurettin Yiyit A Haber'de önemli değerlendirmelerde bulundu.

Nurettin Yiyit, "Aslında İstanbul ile Türkiye ortalaması paralel gidiyor. Türkiye'de ilk dozlarını olan yüzde 66'lık bir rakam var, İstanbul'da benzer bir durum seyrediyor." dedi.

Prof. Dr. Nurettin Yiyit'in açıklamaları:

"Bizim hedefimiz toplumun yüzde 70 - 80'ini aşılamak. Şu anda bizim hedeflediğimiz kitlenin yüzde 66'larına gelmiş durumdayız. Bu aslında çok iyi bir rakam.

Bu vatandaşlar 3 hafta içerisinde aşılarını olduğunda aslında bizim hedeflediğimiz kitleye yönelik olarak bir adım atmış olacağız. Delta varyantının hakim olacağı sonbahara vatandaşlarımızı hazır şekilde ulaştıracağız.

Bizim için ağustos ayı bizim açımızdan çok önem taşıyor. Ülke nüfusuna bakarak yüzden 50'den fazlasının aşılı olması çok iyi bir oran. Vatandaşlarımız tatilde bıraktığı tedbirleri yeniden gündemine alırsa bu çıkış trendini kırabiliriz.

Geçen hafta çok hızlı bir yükseliş trendi oldu, bu haftanın rakamları bizler için önemli bir veri olacaktır. Tedbirlere uyarsak yeni bir dalganın içerisinde olmaktan kendimizi kurtarabiliriz. Bu artan rakamların hastanelere küçük çapta yansımaları başladı.

Yatan hastaların benzer hikayeleri var ya düğün ya da tatil. Genç hastalarımız anne ve babalarının iyi olduğunu söylüyor, bunun temelinde ise aşılar yatıyor. Aşı olan ile olmayan arasındaki farkı çok iyi görebiliyoruz.

Artan vakalar arasında yaş grupları arasında 20-30 yaş arası gençlerimiz fazla. Geçtiğimiz dalga için hazırlıklıydık. Şimdi yaşlılarımızın 3. doz aşılarını olması gerekiyor ki rahat şekilde hareket edebilsinler. Bu dalganın olmaması bizim elimizde eğer aşılarımızı olursak yeni dalgalar olmayacaktır."

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