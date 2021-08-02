Türkiye'de 73 milyon doz aşı yapıldı? İstanbul'da son durum ne?
Türkiye'de 73 milyon doz koronavirüs aşısı uygulaması yapıldı. Peki İstanbul’da durum ne? Kaç kişiye aşı yapıldı? Tüm detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, A Haber canlı yayınında anlattı.
Türkiye'de vakalar son dönemde 20 binleri geçti. Koronavirüse karşı en büyük silahımız aşılar. İstanbul'da kaç doz aşı yapıldı? Prof. Dr. Nurettin Yiyit A Haber'de önemli değerlendirmelerde bulundu.
Nurettin Yiyit, "Aslında İstanbul ile Türkiye ortalaması paralel gidiyor. Türkiye'de ilk dozlarını olan yüzde 66'lık bir rakam var, İstanbul'da benzer bir durum seyrediyor." dedi.
Prof. Dr. Nurettin Yiyit'in açıklamaları:
"Bizim hedefimiz toplumun yüzde 70 - 80'ini aşılamak. Şu anda bizim hedeflediğimiz kitlenin yüzde 66'larına gelmiş durumdayız. Bu aslında çok iyi bir rakam.
Bu vatandaşlar 3 hafta içerisinde aşılarını olduğunda aslında bizim hedeflediğimiz kitleye yönelik olarak bir adım atmış olacağız. Delta varyantının hakim olacağı sonbahara vatandaşlarımızı hazır şekilde ulaştıracağız.
Bizim için ağustos ayı bizim açımızdan çok önem taşıyor. Ülke nüfusuna bakarak yüzden 50'den fazlasının aşılı olması çok iyi bir oran. Vatandaşlarımız tatilde bıraktığı tedbirleri yeniden gündemine alırsa bu çıkış trendini kırabiliriz.
Geçen hafta çok hızlı bir yükseliş trendi oldu, bu haftanın rakamları bizler için önemli bir veri olacaktır. Tedbirlere uyarsak yeni bir dalganın içerisinde olmaktan kendimizi kurtarabiliriz. Bu artan rakamların hastanelere küçük çapta yansımaları başladı.
Yatan hastaların benzer hikayeleri var ya düğün ya da tatil. Genç hastalarımız anne ve babalarının iyi olduğunu söylüyor, bunun temelinde ise aşılar yatıyor. Aşı olan ile olmayan arasındaki farkı çok iyi görebiliyoruz.
Artan vakalar arasında yaş grupları arasında 20-30 yaş arası gençlerimiz fazla. Geçtiğimiz dalga için hazırlıklıydık. Şimdi yaşlılarımızın 3. doz aşılarını olması gerekiyor ki rahat şekilde hareket edebilsinler. Bu dalganın olmaması bizim elimizde eğer aşılarımızı olursak yeni dalgalar olmayacaktır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine toplantısı ertelendi mi? 2 Ağustos Kabine toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
- Tekirdağ elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos Çorlu, Şarköy'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Bursa elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos Bursa'da elektrikler neden kesildi, ne zaman gelecek?
- Türkiye geneli elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- LGS 2. nakil boş kontenjanlar sorgulama! 2021 MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Taban puanlar...
- Emekli olmak isteyene müjde! Daha sonra maaştan kesilecek! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan flaş hamle...
- MEB son dakika: İl içi görevden ayrılma işlemleri başladı mı? Öğretmen il içi ilişik kesme işlemleri nereden, nasıl yapılır?
- Temmuz ayından sonra emekliye yeni zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşında artış olabilir! Seyyanen zam ve asgari ücret...
- İşçi zammı son dakika: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam açıklandı mı? Toplu sözleşme ile yeni zamlı maaşlar...
- POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM mülakat sonuç tarihi açıklandı mı?
- Kabine Toplantısı son gelişmeler: Yasaklar tekrar, yeniden gelecek mi? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı...
- İŞKUR 2021 personel alımları: Normalleşe sonrasında 80 bine yakın işçi alımı olacak! Başvuru şartları...