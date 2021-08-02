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Bu görüntüler herkesi duygulandırdı! Alev savaşçıları o anları A Haber'e anlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
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Bu görüntüler herkesi duygulandırdı! Alev savaşçıları o anları A Haber'e anlattı

Osmaniye'de 28 Temmuz'da çıkan ve kontrol altına alınan yangında, mahsur kalan iki kaplumbağayı orman işçileri kurtardı. Hayvanlara su veren ekipler, daha sonra hayvanları doğal ortamına bıraktı. Alev savaşçıları o anları A Haber'e anlattı.

Osmaniye'de 28 Temmuz'da çıkan yangın kontrol altına alındı. Yeşil alandan geriye yürekleri sızlatan manzaralar kaldı.

Bu görüntüler herkesi duygulandırdı! Alev savaşçıları o anları A Haber'e anlattı

Ekipler yangında zarar gören hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Alevlerden kaçarken bitkin düşen iki kaplumbağanın imdadına orman işçileri yetişti.

Bu görüntüler herkesi duygulandırdı! Alev savaşçıları o anları A Haber'e anlattı

Onlar yaklaşık bin km öteden yangını söndürmek için mücadele ettiler. 2 kaplumbağı görünce su ve yiyecek verip tekrar hayat döndürmeyi aşardılar.

Bu görüntüler herkesi duygulandırdı! Alev savaşçıları o anları A Haber'e anlattı

"YAŞADIĞINI GÖRÜNCE ÇOK SEVİNDİK"

O anları anları A Haber'e anlattılar: "Onların yaşadığını görünce çok sevindik, mutlu olduk. en azından 1-2 hayvanı kurtardık."

Bu görüntüler herkesi duygulandırdı! Alev savaşçıları o anları A Haber'e anlattı

Soğutma çalışmaları sırasında toprakta gömülü halde kendilerine yuva yapmışlar muhtemelen yangından saklanmak için.

Bu görüntüler herkesi duygulandırdı! Alev savaşçıları o anları A Haber'e anlattı

O esnada gördük hemen arkadaş çıkarttı elimizde sular vardı. Bir tabağa koyduk hem serinlettik hem yıkadık. Ondan sonra tekrar doğaya geri saldık biraz yiyecek bırakıp.

Bu görüntüler herkesi duygulandırdı! Alev savaşçıları o anları A Haber'e anlattı

Biz zaten önümüze denk geldikçe hangi tür hayvan olursa olsun yardım etmeye çalışıyoruz. Güzel bir duygu. Gönül ister ki hiçbirine zarar gelmesin.

Bu görüntüler herkesi duygulandırdı! Alev savaşçıları o anları A Haber'e anlattı

Orman işçilerinin duyarlılığı herkesi duygulandırdı.

Bu görüntüler herkesi duygulandırdı! Alev savaşçıları o anları A Haber'e anlattı

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