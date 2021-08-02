Bu görüntüler herkesi duygulandırdı! Alev savaşçıları o anları A Haber'e anlattı
Osmaniye'de 28 Temmuz'da çıkan ve kontrol altına alınan yangında, mahsur kalan iki kaplumbağayı orman işçileri kurtardı. Hayvanlara su veren ekipler, daha sonra hayvanları doğal ortamına bıraktı. Alev savaşçıları o anları A Haber'e anlattı.
Osmaniye'de 28 Temmuz'da çıkan yangın kontrol altına alındı. Yeşil alandan geriye yürekleri sızlatan manzaralar kaldı.
Ekipler yangında zarar gören hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Alevlerden kaçarken bitkin düşen iki kaplumbağanın imdadına orman işçileri yetişti.
Onlar yaklaşık bin km öteden yangını söndürmek için mücadele ettiler. 2 kaplumbağı görünce su ve yiyecek verip tekrar hayat döndürmeyi aşardılar.
"YAŞADIĞINI GÖRÜNCE ÇOK SEVİNDİK"
O anları anları A Haber'e anlattılar: "Onların yaşadığını görünce çok sevindik, mutlu olduk. en azından 1-2 hayvanı kurtardık."
Soğutma çalışmaları sırasında toprakta gömülü halde kendilerine yuva yapmışlar muhtemelen yangından saklanmak için.
O esnada gördük hemen arkadaş çıkarttı elimizde sular vardı. Bir tabağa koyduk hem serinlettik hem yıkadık. Ondan sonra tekrar doğaya geri saldık biraz yiyecek bırakıp.
Biz zaten önümüze denk geldikçe hangi tür hayvan olursa olsun yardım etmeye çalışıyoruz. Güzel bir duygu. Gönül ister ki hiçbirine zarar gelmesin.
Orman işçilerinin duyarlılığı herkesi duygulandırdı.
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