Devlet-Millet el ele alevlere karşı mücadele ediyor! O anları A Haber görüntüledi

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KARINCA'NIN HİKAYESİ

Nemrut azgınlığının önünde bir engel olarak gördüğü Hazreti İbrahim'i (ki üç semavi dinin ortak atası ve peygamberidir) ateşe atarak cezalandırmak ister. Meydanın ortasına dev bir ateş yaktırır.

Ateşi gören canlıların tümü etrafa kaçışır. Ancak bir karınca müstesna. Ağzında bir damla su ile bir karınca devasa ateşe doğru telaşla koşturur.

Onu gören bir başka karınca "Nereye böyle telaşla" diye sorar. Karınca "Duymadın mı Hazreti İbrahim'i ateşe atacakmış Nemrut" deyince. Diğer karınca alaycı bir ifadeyle, "Ateşi görmedin herhalde. Kocaman bir ateş. Kaçmaktan başka çare yok. Ağzındaki bu bir damla su ile mi o ateşi söndüreceksin" der. Bizim karınca, "Hiç olmazsa yönümüzü belli olsun" diye karşılık verir.