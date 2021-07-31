Devlet-Millet el ele alevlere karşı mücadele ediyor! O anları A Haber görüntüledi
Marmaris’te orman yangınları devam ediyor ve ekiplerin karadan ve havadan mücadelesi aralıksız sürüyor. Bölge halkı da ekipler destek olmak için seferber oldu. A Haber ekipleri Marmaris Turunç bölgesindeki seferberliği ekranlara taşıdı. Vatandaşların bu mücadelesi akıllara Hz. İbrahim'e su taşıyan karıncayı getirdi. Türkiye'nin alevlere karşı tek yürek olması dünyaya ders oldu.
Turunç bölgesinde yangın geceden beri devam ediyordu, bu sırada Osmaniye bölgesinde yol kenarından tekrar yangın meydana geldi. Soğutma çalışmaları devam ederken yoldan geçen vatandaşlar ellerindeki pet şişelerle alevlerin yeniden yükselmesine izin vermemeye çalıştı.
Vatandaşlar alevlerin yukarı doğru çıkmaması için mücadele edip ekiplere destek oluyor. Gece boyunca çalışmalar devam etti ve rüzgarın etkisiyle sabah saatlerinde alevler yükselmeye başladı. Alevlerin sönmesi için vatandaşlar gece boyunca da destekledi.
Alevlerin yükseldiği noktalara arasözler müdahale ederken vatandaşlar pet şişelere soğutma noktalarına destek olmaya ağaçlara ulaşmasına izin vermeme çalıştı. Vatandaşlar alevlerin karşı tarafa sıçramaması için mücadele etti.
Turunç-Osmaniye arasında yangınlar gece boyunca devam etti ekipler burada çalışmalarını sürdürdü. Lokal bölgelerde devam eden yangınlar rüzgarın etkisiyle diğer noktalara sıçrama tehdidini sürdürüyor.
Sabahın ilk ışıklarıyla bu bölgede 9 helikopter 1 uçak ve insansız hava aracı çalışmalara başladı. Alevlerin olduğu noktada bir su tankeri gelerek çalışmaya başladı hem ekipleri hem de vatandaşların mücadelesi adeta dünyaya birlik dersi verdi.
A Haber ekranlarında yansıyan görüntü
KARINCA'NIN HİKAYESİ
Nemrut azgınlığının önünde bir engel olarak gördüğü Hazreti İbrahim'i (ki üç semavi dinin ortak atası ve peygamberidir) ateşe atarak cezalandırmak ister. Meydanın ortasına dev bir ateş yaktırır.
Ateşi gören canlıların tümü etrafa kaçışır. Ancak bir karınca müstesna. Ağzında bir damla su ile bir karınca devasa ateşe doğru telaşla koşturur.
Onu gören bir başka karınca "Nereye böyle telaşla" diye sorar. Karınca "Duymadın mı Hazreti İbrahim'i ateşe atacakmış Nemrut" deyince. Diğer karınca alaycı bir ifadeyle, "Ateşi görmedin herhalde. Kocaman bir ateş. Kaçmaktan başka çare yok. Ağzındaki bu bir damla su ile mi o ateşi söndüreceksin" der. Bizim karınca, "Hiç olmazsa yönümüzü belli olsun" diye karşılık verir.
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